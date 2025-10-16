Durante su gestión como directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), María Elena Álvarez-Buylla contrató por asignación directa al mismo despacho que diseñó la casa-estudio de su hija, Estudio MMX, para hacer la museografía del Centro Nacional de Cultura de la Salud y Bienestar Kalan, un espacio que sigue cerrado al público aunque se inauguró en septiembre de 2024. Conahcyt pagó por ese contrato 4 millones 431 mil 200 pesos.

La relación de Álvarez-Buylla con la firma de arquitectura Estudio MMX comenzó por un negocio particular, el proyecto arquitectónico que se desarrolló dentro de la propiedad de la exfuncionaria y que se dio a conocer en la revista de arquitectura estadounidense dwell. En el artículo se presenta la “fascinante fachada de ladrillo que envuelve” la casa de Jimena García Álvarez-Buylla, estudiante, artista e hija de la exdirectora de Conahcyt.

“El estudio de Jimena está en el mismo terreno donde está la casa de su madre”, detalla la revista sobre la propiedad ubicada en Tlalpan, “uno de los barrios más alejados al sur de la Ciudad de México”.

La funcionaria al develar la placa de inauguración del Centro Nacional de Cultura de la Salud y Bienestar Kalan el 29 de septiembre de 2024. Foto: de Gobierno de México

“El objetivo de este proyecto siempre fue mantenerme cerca de mi mamá (...). Estoy fascinada por el rol que el diseño puede jugar en las íntimas relaciones humanas”, declaró García a dwell.

El inmueble es de casi 60 m², distribuido en dos niveles y conecta con la vivienda de Álvarez-Buylla a través del jardín. La planta baja tiene una “cómoda” área de estar, habitación, una cocineta, así como un baño. En la parte superior, los techos son de doble altura, con buena entrada de luz y vistas al jardín, pues es donde pinta. “Los arquitectos querían crear un refugio introvertido y pacífico”, se lee en la revista.

En entrevista, la hija de Álvarez-Buylla explica que el proyecto arquitectónico inició en 2021, cuando mensajeó vía WHATSAPP a Emmanuel Ramírez, socio fundador de Estudio MMX, firma de arquitectura que también diseñó el Museo del Meteorito en Yucatán, construido por Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

“Me sentí atraída a MMX por su uso de materiales y líneas limpias”, declaró García.

En 2022, a un año del primer contacto que hizo García Álvarez-Buylla con la firma de arquitectura, comenzaron las obras del Centro Nacional de Cultura de la Salud y Bienestar Kalan, proyecto que rescataría al edificio art décó del antiguo Departamento de Salubridad e Higiene, en Lieja #7, “aprisionado por el neoliberalismo”, según se indica en un video publicado en el canal de YouTube de la hoy Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Estudio MMX participó en el proyecto de Kalan por asignación directa para realizar el “Modelo de diseño museográfico, propuesta gráfica y programa espacial y material de la museografía, desde el acceso universal al conocimiento, para el espacio público”, se indica en el documento “Avance de metas 2023, cuarto trimestre” de Evaluación de Programas de SECIHTI.

En el documento se detalla que por ese servicio el despacho recibió un pago de 4 millones 431 mil 200 pesos en 2023.

En la versión de 2022 del Código de Conducta de Conahcyt se indica que los funcionarios deben abstenerse “de actuar o desempeñar tus funciones bajo conflicto de interés, las actividades personales o familiares no deberán interferir con los intereses del Conacyt”.

“Al ser por asignación directa significa que ni siquiera concursó. Hubo preferencia a ese proveedor, ni fue una invitación a tres ni una licitación pública donde cualquiera puede participar”, señala Luis Cacho, experto en derecho administrativo, quien destaca que la exdirectora de Conahcyt ya tenía una relación particular con la firma y que luego lo convirtió en proveedor de la dependencia.

Los casos de conflicto de interés deben manifestarse al superior y pedir que se excluya del proyecto al funcionario involucrado. Omitir este paso no es un delito, pero sí una falta administrativa. De ser el caso de Álvarez-Buylla y MMX ,se tendría que investigar por parte del Comité de Ética de la dependencia en un plazo de cinco años, después prescribiría y ya no pasaría nada.

Kalan, un museo fantasma

EL UNIVERSAL visitó el Centro Nacional de Cultura de la Salud y Bienestar Kalan, que pese a haberse inaugurado el 29 de septiembre de 2024 —con una ceremonia encabezada por María Elena Álvarez-Buylla a la que asistieron miembros de Estudio MMX y más funcionarios— ha permanecido cerrado al público.

Elementos de seguridad indicaron a este diario que el recinto no tiene fecha de apertura, que podría “tardar años” y que continúan las labores de renovación. Incluso un empleado señaló la hierba crecida y las plantas secas para hacer ver que lleva tiempo cerrado. Desde las ventanas se pueden observar salas vacías, algunas con vitrinas, libreros vacíos y otros a medio llenar, así como tapetes de yoga y pelotas de pilates.

Descrito como “una utopía más de la ciudad” por la propia Álvarez-Buylla, el Centro tuvo un costo de 285 millones de pesos y fue un “encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador a la directora general Conahcyt”, indicó la dependencia en su cuenta de Facebook en 2024. También se detalla que los trabajos de restauración del edificio, de los murales de Diego Rivera, las esculturas de Manuel Centurión y la orfebrería de William Spratling, así como convertir el estacionamiento en un jardín con más de 50 mil plantas llevó dos años y requirió a mil 328 empleados.

Incluso dos días antes de la inauguración, el 27 de septiembre de 2024, el proyecto fue presentado en la conferencia matutina del expresidente, quien indicó que se presentarían “las obras que se terminaron y por alguna razón no se pudieron inaugurar”. En aquella conferencia, Álvarez-Buylla afirmó “esta obra ya está concluida”, y en sus diapositivas se detalló que además de Estudio MMX participaron los despachos Tares, Cande y Himsa.

Se consultó a Secihti por qué Kalan no ha abierto al público y cuándo lo hará, pero al cierre de edición no hubo respuesta.