Los más de 700 conjuntos documentales, tanto del fondo del Consejo Mexicano de Fotografía como del Centro de la Imagen, que hasta la fecha se tienen registrados y que conforman el Centro de Documentación del Centro de la Imagen, serán abiertos al público a partir del sábado 7 de febrero de 2026 –en el marco de la Semana del Arte–, para dar constancia de que su misión es resguardar y valorar la memoria visual de México y el mundo.

Foto: Centro de la Imagen.

¿Qué ver en el Encuentro +FOTO?

Como parte del Encuentro +FOTO, organizado por el Centro de la Imagen, investigadores, docentes, estudiantes, fotógrafos, fotoperiodistas, artistas visuales y público en general podrán consultar en el Centro de Documentación postales, carteles e invitaciones de distintos eventos fotográficos, recortes de periódicos, boletines de prensa, diapositivas e imágenes de referencia de la museografía de diversas exposiciones.

Entre los tesoros que se encuentran en el Centro de Documentación existe una copia del Archivo Pinto mi Raya, de Mónica Mayer y Víctor Lerma, documentación inédita sobre exposiciones legendarias en el Centro de la Imagen, información generada a partir de los Coloquios Latinoamericanos de Fotografía y hasta postales firmadas de puño y letra de reconocidos maestros de la fotografía a nivel mundial.

Foto: Centro de la Imagen.

Lee también: FIL Minería inicia etapa de transformación; La directora Mercedes Alvarado anuncia cuatro ejes estratégicos y nuevas secciones

“El valor del Centro de Documentación es cultural, porque permite ir reconstruyendo la historia de diferentes momentos de la política pública y de la fotografía en México y a nivel continental, porque recordemos que mucho del trabajo que hizo el Consejo Mexicano lo hizo en compañía de fotógrafos latinoamericanos. Entonces brinda un panorama de esos años en los que ellos estuvieron trabajando a través de los proyectos que generaban”, señala Mariana Huerta Lledias, coordinadora de acervos del Centro de la Imagen.

En un comunicado en el que la Secretaría de Cultura federal da cuenta de este proyecto, Huerta agrega que el Centro de Documentación que se abrirá a estudiosos y público en general “ayuda a dar contexto de dónde estamos hoy parados o a dónde han llegado diversas instituciones en sus posibilidades, como el Centro de Documentación de los primeros años que recabó información de exposiciones y artistas que quizá ni siquiera se exhibieron aquí. Pero como era el lugar al que la gente se acercaba a conocer de fotografía, todo lo que fuera foto se recibía, se almacenaba y se ponía a disposición de la gente”.

Huerta celebra el valor y la riqueza cultural que resguarda el Centro de Documentación, que tiene su origen en 1994, cuando el Centro de la Imagen abrió sus puertas, también con el compromiso de recabar información. Ya luego, en 2005, sumó el rico acervo del Consejo Mexicano de Fotografía.

Foto: Centro de la Imagen.

Lee también: Un recorrido por la primera edición de Art Basel Qatar

Ese espacio reservado, cuya tarea en la actualidad es ordenar los materiales y crear estrategias para preservar sus nuevos acervos, incluyendo aquellos que son nativos digitales, se pondrá en comunicación con el resto de los acervos que resguarda la institución: la colección artística de fotografías y la biblioteca especializada en esta disciplina.

Mariana Rangel García, encargada del Centro de Documentación, asegura que en la actualidad se realiza una revisión exhaustiva de los acervos y se formula el proceso de catalogación, pues es parte esencial del espacio que alberga gran variedad de documentos históricos y contemporáneos primordiales para el estudio de la fotografía.

Sobre el espacio que estará abierto a visitas guiadas, conversatorios y talleres, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, apunta que la apertura del espacio a todo el público reafirma la vocación del Centro de la Imagen de conservar y compartir la historia fotográfica de nuestro país y del mundo, así como preservar la memoria visual de México, un patrimonio documental activo y una fuente valiosa para abordar y comprender la historia y la construcción de la cultura visual.

Lee también: “La literatura, mi amante definitiva”: Agustín Monsreal

El próximo sábado, a las 12 del día se llevará a cabo el primer taller titulado “Selfie portrait: una investigación colectiva sobre la selfie en los museos”, impartido por Jota Izquierdo. Para participar se necesita previo registro al correo centrodelaimagen@gmail.com.

El taller es parte del Encuentro +FOTO, que pretende posicionar al Centro de la Imagen como un espacio clave para el diálogo crítico, el intercambio de saberes y la proyección de las múltiples miradas que configuran el panorama contemporáneo de la imagen en el país.

Se podrá visitar el Centro de Documentación de lunes a jueves con previa cita al correo electrónico acervocentroimagen@gmail.com y centrodedocumentacion.ci@gmail.com; asimismo, a través de CI (instagram.com/cimagen) se puede consultar la cartelera de actividades, como talleres, conversatorios y visitas guiadas.

Lee también: En el MUAC, reviven arte efímero de Los Grupos