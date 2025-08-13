Washington. Las ventas de automóviles eléctricos se han estancado en Norteamérica durante los primeros siete meses de 2025 tras la llegada al poder de Donald Trump, mientras que en el resto del mundo han aumentado entre un 30% y un 40%, reveló un informe publicado este miércoles.

El informe de la firma Rho Motion evidencia el efecto de las políticas de la Administración de Trump en contra de los vehículos eléctricos al indicar que, de enero a julio, sus ventas en EU solo sumaron 1 millón de unidades, un crecimiento del 2%.

En comparación, durante ese mismo periodo, en China se vendieron 6.5 millones de autos eléctricos (+29%), en Europa 2.3 millones (+30%), y en el resto del mundo 0.9 millones (+42%).

Lee también Avanza el auto eléctrico Olinia para ser develado en septiembre; así serán los “carritos” de uso comercial y “tipo mototaxi”

Ante las nuevas políticas de la Administración de Trump, los principales fabricantes de automóviles han empezado a eliminar o retrasar sus inversiones en VE en favor de un aumento de la producción de vehículos con motores de combustión. Foto: Archivo | El Universal (26/12/2024)

Charles Lester, gerente de datos de Rho Motion, indicó en un comunicado que "las ventas globales de VE (vehículos eléctricos) han superado los 10.7 millones en los primeros siete meses de 2025, un robusto crecimiento del 27% con respecto al año anterior".

"En cambio, el crecimiento en Norteamérica ha sido limitado en lo que va de 2025, con Estados Unidos enfrentando obstáculos normativos y Canadá experimentando una desaceleración", explicó Lester.

Y aunque añadió que aunque espera un "repunte temporal" en EU antes de que su gobierno elimine a finales de septiembre los créditos fiscales para la compra de eléctricos, a ese aumento le seguirá una "probable caída".

Lee también ¿Adiós mototaxis? Vehículos eléctricos de Olinia van como medio de transporte de pasajeros

Trump elimina ayuda federal para fabricación de autos eléctricos

El 20 de enero de 2025, nada más asumir la presidencia de EU, Trump emitió una serie de decretos para cancelar todas las ayudas federales para la fabricación de VE y tecnologías de energía limpia, y las directivas de la lucha contra el cambio climático de la presidencia de Joe Biden (2021-2025).

Posteriormente, Trump también eliminó ayudas para la instalación de estaciones de carga e incluyó en su controvertida ley de reforma fiscal la eliminación de los créditos fiscales para la compra de vehículos eléctricos, y que supone una subvención de siete mil 500 dólares por automóvil.

Ante las nuevas políticas de la Administración de Trump, los principales fabricantes de automóviles han empezado a eliminar o retrasar sus inversiones en VE en favor de un aumento de la producción de vehículos con motores de combustión. Foto: Patrick T. Fallon / AFP

Los créditos fiscales para la compra de VE dejarán de aplicarse a partir del 30 de septiembre, lo que supone en la práctica el encarecimiento de los precios de los vehículos en siete mil 500 dólares por unidad.

Lee también Fabricantes chinos de autos eléctricos pausan descuentos; buscan frenar guerra de precios ante presiones arancelarias

Ante las nuevas políticas de la Administración de Trump, los principales fabricantes de automóviles han empezado a eliminar o retrasar sus inversiones en VE en favor de un aumento de la producción de vehículos con motores de combustión.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc