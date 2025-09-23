Más Información

Migración será “la muerte de Europa”, dice Trump; “los haremos estallar”, advierte a cárteles

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez; divulgarla entorpecería investigación, señalan autoridades

Muere Mauricio Fernández Garza, había pedido licencia como alcalde de San Pedro, Nuevo León

Pipa de Pemex cargada con 20 mil litros de diésel cae en socavón en Iztacalco

Sheinbaum advierte hasta denuncias penales contra farmacéuticas que incumplan con la entrega de medicamentos

Las en México crecieron en julio, recuperando parte del terreno perdido un mes antes, revelan datos publicados por el (Inegi).

Los ingresos por suministro de bienes y al por menor observaron un aumento mensual de 0.1% en julio, tras el retroceso de 0.1% registrado en junio. De manera desglosada, seis de los nueve grandes grupos que comprenden las ventas minoristas reportaron un avance al inicio del segundo semestre del año.

Las mayores alzas fueron en las ventas a través de, televisión y catálogos con un aumento mensual de 1.9%; enseres domésticos, computación y decoración, 1.1%; así como artículos de ferretería, tlapalería y vidrios, 0.7%.

Por el contrario, las grandes categorías cuyas ventas registraron disminuciones fueron: artículos de papelería, esparcimiento y uso personal con una baja mensual de 1.8%; textiles, bisutería y accesorios de vestido y calzado, -0.5%; así como vehículos, refacciones, combustibles y lubricantes, -0.05%.

Más a detalle, de las 22 actividades que comprenden las ventas minoristas, 11 reportaron crecimiento durante julio pasado, entre las que destacan: artículos para decoración de interiores, con un aumento mensual de 6.3%; motos, 3.2%; y muebles para hogar 1.6%.

En contraparte, las que observaron las mayores bajas fueron: artículos usados, con una caída de 5.1%; perfumería y joyería, -4.4%; así como mobiliario y equipo de cómputo y teléfonos, -3.0%.

Por entidades, casi todas registraron avances en sus ventas al menudeo durante julio, destacando Guerrero, con un aumento mensual de 1.3%; Hidalgo, Colima y Chihuahua, 0.7% respectivamente; Nuevo León, 0.6% respectivamente; San Luis Potosí y Morelos, 0.5% en cada caso.

Las únicas entidades que registraron disminuciones fueron Jalisco y Quintana Roo, con una baja mensual de 0.1% respectivamente, y Tabasco que prácticamente no reportó variación.

En el séptimo mes de 2025, a y con datos desestacionalizados del comercio al por menor, los ingresos totales lograron crecer 2.2%, el personal ocupado disminuyó 0.2% y las remuneraciones medias reales subieron 6.8%.

