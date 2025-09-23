Las ventas al menudeo en México crecieron en julio, recuperando parte del terreno perdido un mes antes, revelan datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los ingresos por suministro de bienes y servicios de los comercios al por menor observaron un aumento mensual de 0.1% en julio, tras el retroceso de 0.1% registrado en junio. De manera desglosada, seis de los nueve grandes grupos que comprenden las ventas minoristas reportaron un avance al inicio del segundo semestre del año.

Las mayores alzas fueron en las ventas a través de internet, televisión y catálogos con un aumento mensual de 1.9%; enseres domésticos, computación y decoración, 1.1%; así como artículos de ferretería, tlapalería y vidrios, 0.7%.

Lee también Economía mexicana inicia con el pie izquierdo el segundo trimestre, reporta debilidad en tres grandes sectores

Por el contrario, las grandes categorías cuyas ventas registraron disminuciones fueron: artículos de papelería, esparcimiento y uso personal con una baja mensual de 1.8%; textiles, bisutería y accesorios de vestido y calzado, -0.5%; así como vehículos, refacciones, combustibles y lubricantes, -0.05%.

Más a detalle, de las 22 actividades que comprenden las ventas minoristas, 11 reportaron crecimiento durante julio pasado, entre las que destacan: artículos para decoración de interiores, con un aumento mensual de 6.3%; motos, 3.2%; y muebles para hogar 1.6%.

En contraparte, las que observaron las mayores bajas fueron: artículos usados, con una caída de 5.1%; perfumería y joyería, -4.4%; así como mobiliario y equipo de cómputo y teléfonos, -3.0%.

Lee también La OCDE mejora la proyección de PIB del país para 2025 y 2026

Por entidades, casi todas registraron avances en sus ventas al menudeo durante julio, destacando Guerrero, con un aumento mensual de 1.3%; Hidalgo, Colima y Chihuahua, 0.7% respectivamente; Nuevo León, 0.6% respectivamente; San Luis Potosí y Morelos, 0.5% en cada caso.

Las únicas entidades que registraron disminuciones fueron Jalisco y Quintana Roo, con una baja mensual de 0.1% respectivamente, y Tabasco que prácticamente no reportó variación.

En el séptimo mes de 2025, a tasa anual y con datos desestacionalizados del comercio al por menor, los ingresos totales lograron crecer 2.2%, el personal ocupado disminuyó 0.2% y las remuneraciones medias reales subieron 6.8%.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss