Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez; divulgarla entorpecería investigación, señalan autoridades

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Silencio y desprotección: van 168 abogados asesinados desde 2020

Repatrían cuerpos de músicos colombianos "B-KING" y "Regio Clown", víctimas de un doble homicidio

Muere Mauricio Fernández Garza, había pedido licencia como alcalde de San Pedro, Nuevo León

Economía mexicana inicia con el pie izquierdo el segundo trimestre, reporta debilidad en tres grandes sectores

El Indicador Global de Actividad Económica () retrocedió durante julio pasado, debido principalmente a la contracción de los tres grandes sectores que lo integran, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ().

El que reportó una disminución mensual de 0.4% en julio, tras avanzar 0.3% en junio.

Nueve de las 14 actividades que integran el sector reportaron un retroceso, entre las que destacan: servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas con una caída mensual de 1.3%; servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, -1.1%; así como transportes, correos y almacenamiento, científicos y técnicos, -1.0%.

Asimismo, como ya se había informado, la producción industrial reportó una contracción mensual de 1.2%, debido al menor dinamismo de la construcción con una baja de 1.2% y la manufactura con una caída de 1.6%.

Por su parte, la actividad agropecuaria se contrajo 3.0% en julio, luego de un estancamiento en junio y un crecimiento de 3.0% en mayo.

Con cifras desestacionalizada el IGAE cayó 1.2% a tasa anual al inicio del segundo semestre del año. Este resultado se explica por el desplome de 12.2 del sector agropecuario, así como por la caída de 2.8% de la industria. Por el contrario, el sector servicios alcanzó a registrar un aumento de 0.4%, manteniéndose en terreno positivo desde marzo de 2021.

