En julio pasado el volumen físico de la producción de la industria manufacturera presentó una caída mensual de 2.7%, luego de dos meses al alza, revelan los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por su parte, el empleo en el sector registró un retroceso mensual de 0.2% en julio, sumando seis meses consecutivos a la baja.

Por tipo de contratación, el personal no dependiente (que se contrata y proporciona por otra razón social y por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo) cayó 2.1% en el séptimo mes del año.

Mientras que el personal dependiente de la razón social registró una disminución de 0.2%. El número de las y los obreros y técnicos en producción bajó 0.1%, mientras que el de las y los empleados administrativos, contables y de dirección retrocedió 0.2%.

En 13 de las 21 actividades que comprende el sector reportó un recorte de sus platillas laborales durante julio, entre las que destacan: la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón con una caída mensual de 3.0%; impresión e industrias conexas, -1.2%; y la industria del papel, -1.0%.

Las horas que trabajó el personal ocupado total en las industrias manufactureras disminuyó 0.2%.

Jornada y salarios

Por otra parte, el Instituto informó que las horas que trabajó el personal ocupado total en las industrias manufactureras disminuyó 0.2% en el séptimo mes del año respecto al periodo inmediato anterior.

Según la categoría de los ocupados, las horas que trabajó el personal no dependiente de la razón social cayeron 2.7%, mientras que las del personal dependiente retrocedieron 0.2%.

En el caso del personal dependiente, las horas trabajadas por las y los empleados administrativos, contables y de dirección bajaron 0.2%, mientras que las de las y los obreros y técnicos en producción disminuyeron 0.4%.

Asimismo, en el mes de referencia, las remuneraciones medias reales pagadas en el sector manufacturero subieron 0.7% a tasa mensual. De manera desagregada, las pagadas al personal dependiente de la razón social aumentaron 0.7%.

Los salarios pagados a las y los obreros y técnicos en producción registraron un alza de 1.0% y los sueldos pagados a las y los empleados administrativos, contables y de dirección, también subieron 1.0%

Por su parte, las remuneraciones medias reales pagadas al personal no dependiente aumentaron 0.3% en julio pasado.

