La economía mexicana habría registrado un ligero crecimiento en agosto pasado, luego del retroceso de julio, revelan las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con base en el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) se estima que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo una disminución mensual de 0.5% en julio y un incremento de 0.1% en agosto de 2025.
La actividad productiva del país avanzó debido a que el sector servicios habría registrado un aumento mensual estimado de 0.1% en agosto, luego de una disminución de 0.2% en julio.
Por su parte, el sector industrial habría reportado un retroceso de 0.02% en el octavo mes del año, luego de una caída ya observada de 1.2% en el periodo inmediato anterior.
El IOAE anticipa para agosto de 2025 un crecimiento anual de 0.2% de la actividad económica del país, con base en cifras ajustadas por estacionalidad.
Se espera una disminución de 2.0% en las actividades industriales, mientras que el sector servicios habría avanzado 0.7%, en el periodo de referencia.
El IOAE permite contar con estimaciones oportunas sobre la evolución de la actividad económica. Así, mientras que el IGAE y sus componentes se dan a conocer aproximadamente ocho semanas después de terminado el mes de referencia, el IOAE presenta sus estimaciones apenas tres semanas después del cierre del mes.
Con esto, se adelanta cinco semanas a la publicación de los datos oficiales, explicó el Inegi.
