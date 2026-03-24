Luego de que el cantante de origen argentino Laureano Brizuela, quien estuvo en la cárcel por evasión fiscal reviviera su caso al anunciar que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la reparación del daño que le causaron en ese entonces, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que actualmente no existe “terrorismo Fiscal”.

“En esta administración no existe lo que es el terrorismo fiscal; al contrario si en algo estamos enfocados es brindar un mucho mejor servicio”, manifestó el Administrador General de Recaudación, Gari Flores Hernández González.

Durante una conferencia de prensa para hablar sobre la declaración anual de impuestos para personas físicas, el funcionario esgrimió que en años anteriores, el SAT tuvo que ser mucho más fiscalizador.

Lee también Laureano Brizuela reclama reparación del daño

Recordó que antes se les condonaba impuestos a los contribuyentes que no pagaban o se resistían en litigios.

"Hoy en día la situación es distinta, nuestros esfuerzos están más focalizados en la atención y los servicios", afirmó.

Destacó que a diferencia del pasado, actualmente hay un cambio en la cultura contributiva.

Lee también SAT niega persecución política a donatarias; no acreditaron carácter científico por el cual obtuvieron registro, dice

SAT se compromete a revisar caso de Laureano Brizuela

Gari Flores dijo que hasta ahora no tienen información sobre el caso del Ángel del Rock que tuvo fama en los años 80, por lo que se comprometió a revisar su situación para después compartirla.

Sin embargo, lo que sí pueden anticipar al intérprete de 'Sueños compartidos', es que hoy no existe el terrorismo fiscal, al menos en estas administraciones, insistió.

¿De qué fue acusado Laureano Brizuela?

Brizuela fue acusado de defraudar al fisco en 1989 cuando todavía ni existía el SAT, experiencia que contó en su libro autobiográfico “Infamia del poder en México. Mi crónica del terrorismo fiscal, sus víctimas, sus tácticas y sus inquisidores” publicado por la editorial Grijalbo.

Lee también PAN exige al SAT explicar cancelación de permisos a ONG; califica medida como "completamente extraña"

Fue en la época del gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando Francisco Gil Díaz era subsecretario de Ingresos de la secretaría de Hacienda.

Hoy pide la reparación del daño por mil 600 millones de pesos, monto que le fue imputado por defraudación fiscal, por lo cual estuvo en el Reclusorio Norte.

En diciembre de 1996 pagó una fianza y fue absuelto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/rmlgv