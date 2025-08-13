María del Carmen Bonilla Rodríguez y Omar Reyes Colmenares rindieron protesta ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión luego de que fueron ratificados como subsecretaria de Hacienda y titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), respectivamente.

El nuevo jefe de la unidad antilavado, que sustituye a Pablo Gómez, logró una votación unánime con 31 a favor, mientras que la subsecretaria del ramo de Hacienda, fue avalada por mayoría con 22 en pro y 9 abstenciones del PRI y el PAN.

En tribuna, Jorge Carlos Ramírez Marín del Verde Ecologista, consideró como un acierto el nombramiento de Omar Reyes para la UIF porque su perfil es idóneo para que México esté a la altura de los retos mundiales y evitar que el sistema financiero se contamine.

Por el PT habló Reginaldo Sandoval al considerar que hay liderazgo en la UIF para garantizar un trabajo profesional.

En tanto Dolores Padierna de Morena, destacó que el nuevo titular reúne de manera contundente el perfil para la UIF que es pieza clave para el combate al lavado de dinero.

Sin embargo para el PAN a través de Diana Gutiérrez la buena noticia fue que Pablo Gómez se va de la UIF, y la mala es que Morena y sus “compinches” quieren destruir el país.

No obstante dio su voto de confianza aunque aclaró que no es un cheque en blanco.

