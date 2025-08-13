La Comisión Permanente del Congreso recibió la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para la ratificación de María del Carmen Bonilla Rodríguez como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, así como de Omar Reyes Colmenares como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los nombramientos se prevé que sean aprobados en fast track en comisiones para ser votados y ratificados por el pleno.

En la Gaceta Parlamentaria se publicaron los oficios donde se adjuntaron las credenciales y documentación oficial de ambos funcionarios, entre las que destacan acta de nacimiento, título y cédula profesional certificados, currículum vitae firmado, carta bajo protesta de decir verdad, constancia de no inhabilitación ni sanción por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, constancia de no sanciones por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y constancia de no antecedentes penales.

Trayectoria María del Carmen Bonilla Rodríguez

María del Carmen Bonilla Rodríguez cuenta con la licenciatura en Finanzas Corporativas y Banca por la Universidad Anáhuac del Sur. Ha desempeñado importantes cargos dentro del sector público y privado, destacando:

• Titular de la Unidad de Crédito y Asuntos Internacionales de la SHCP (septiembre 2021 a la fecha).

• Directora General de Captación en la SHCP (agosto 2020 – agosto 2021).

• Coordinadora de Inversiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (abril 2019 – julio 2020).

• Directora de Derivados Mesa de Dinero en Banco HSBC México (julio 2016 – febrero 2019).

• Broker de derivados en Remate BBC México (marzo 2015 – mayo 2016).

• Directora de Derivados de TIE en Banco Santander México (junio 2014 – febrero 2015).

• Subdirectora de Derivados en Banco HSBC México (octubre 2006 – mayo 2014).

Trayectoria profesional de Omar Reyes Colmenares

Omar Reyes Colmenares es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con una extensa carrera en seguridad y finanzas públicas.

Ha ocupado cargos clave en diferentes instituciones, entre los que destacan:

• Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (octubre 2024 – julio 2025).

• Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (octubre 2022 – agosto 2024).

• Director General de Inteligencia Criminal y Penitenciaria de la Ciudad de México (febrero – octubre 2022).

• Director de Investigación Especializada (mayo 2021 – febrero 2022).

• Inspector en Jefe de la Policía Bancaria e Industrial (diciembre 2020 – abril 2021).

• Director General de la Policía de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales (octubre 2019 – octubre 2020).

• Comandante en Jefe de la Policía de Investigación (julio – octubre 2019).

• Director de Enlace y Cooperación Policial Internacional en la Oficina Central Nacional de Interpol México (febrero 2017 – junio 2019).

• Jefe del Área de Investigación en el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia de la Secretaría de Gobernación (junio 2015 – enero 2017).

• Director de Operaciones e Infiltración en la Coordinación de Operaciones Encubiertas de la Policía Federal (junio 2013 – mayo 2015).

• Director General de la Policía Federal (octubre 2007 – julio 2013).

• Encargado de la Dirección de Asuntos Internacionales en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (febrero – septiembre 2007).

• Jefe y Subdirector en áreas de investigación y delitos federales en la Agencia Federal de Investigación y Policía Judicial Federal (2001 – 2007).

Por lo anterior, se considera que tanto María del Carmen Bonilla Rodríguez como Omar Reyes Colmenares, en sus respectivas funciones como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público y titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, están plenamente capacitados para desempeñar sus cargos con responsabilidad y en beneficio de la nación, una vez que obtengan la ratificación de la Comisión Permanente.

