Firmas ligadas a huachicol abastecen al AIFA y Pemex

Extradición de Bermúdez Requena: ¿cuándo llegará el líder de La Barredora a México? Esto sabemos

“Hubiese preferido que Alicia no fuera la heroína que es”, expresa su hermana tras su muerte debido a explosión en Iztapalapa

Suman 16 muertos tras choque en carretera Mérida-Campeche

'Canelo' Álvarez es derrotado por decisión unánime ante Terence Crawford y pierde el título de campeón indiscutido del peso supermediano

El gobierno de México planea dejar 9.1 billones de pesos más de deuda

El se conmemora el , por lo que cientos de familias mexicanas preparan platillos típicos y se reúnen con la familia para festejarlo.

Además, de acuerdo con la y el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es un día el cual se considera como descanso obligatorio, por esa razón la mayoría de los bancos no abrirán.

A un día de la quincena y el gasto de las festividades, el retirar dinero puede presentar un problema, por este motivo te menciona qué bancos estarán abiertos ese día.

Los bancos que abrirán el 16 de septiembre

La (ABM) dio a conocer que los bancos que operan en algunas plazas, centros comerciales o supermercados abrirán en un horario habitual, sin embargo, en algunos casos será solo medio día.

Además, los clientes podrán usar más de 65 mil cajeros automáticos y 58 mil corresponsales bancarios, además de los y telefónicos, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.

Cabe mencionar que algunos cuentan con la función de pagar servicios o depositar dinero en caso de no encontrar la sucursal abierta y para ello se pide a los usuarios revisar por internet su disponibilidad ese día dependiendo del lugar y el banco de preferencia.

Otros bancos que estarán abiertos son Banco Azteca en un horario de 9:00 am a 21:00 horas, y BanCoppel estará abierto en su horario habitual de 9:00 am a 20:00 horas.

