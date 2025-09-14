Más Información
“Hubiese preferido que Alicia no fuera la heroína que es”, expresa su hermana tras su muerte debido a explosión en Iztapalapa
'Canelo' Álvarez es derrotado por decisión unánime ante Terence Crawford y pierde el título de campeón indiscutido del peso supermediano
El 16 de septiembre se conmemora el Día de la Independencia de México, por lo que cientos de familias mexicanas preparan platillos típicos y se reúnen con la familia para festejarlo.
Además, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es un día el cual se considera como descanso obligatorio, por esa razón la mayoría de los bancos no abrirán.
A un día de la quincena y el gasto de las festividades, el retirar dinero puede presentar un problema, por este motivo EL UNIVERSAL te menciona qué bancos estarán abiertos ese día.
Lee también ¿Cuál será el horario del Metro el próximo 16 de septiembre?
Los bancos que abrirán el 16 de septiembre
La Asociación de Bancos de México (ABM) dio a conocer que los bancos que operan en algunas plazas, centros comerciales o supermercados abrirán en un horario habitual, sin embargo, en algunos casos será solo medio día.
Además, los clientes podrán usar más de 65 mil cajeros automáticos y 58 mil corresponsales bancarios, además de los servicios digitales y telefónicos, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Cabe mencionar que algunos cajeros automáticos cuentan con la función de pagar servicios o depositar dinero en caso de no encontrar la sucursal abierta y para ello se pide a los usuarios revisar por internet su disponibilidad ese día dependiendo del lugar y el banco de preferencia.
Lee también ¿Qué bancos no abrirán el 16 de septiembre?
Otros bancos que estarán abiertos son Banco Azteca en un horario de 9:00 am a 21:00 horas, y BanCoppel estará abierto en su horario habitual de 9:00 am a 20:00 horas.
"Será la primera vez que una mujer va a dar el Grito de Independencia"; Sheinbaum revela que ensayó con todo y campana
ss/rmlgv