El crédito automotriz alcanzará el mayor nivel en la historia debido a la alianza de las marcas chinas con bancos y las financieras independientes, coinciden empresarios consultados por EL UNIVERSAL.

Durante el año pasado, la venta de vehículos nuevos alcanzó un récord de 1.6 millones de unidades, lo que implica un aumento de los préstamos automotrices.

El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, dice que la previsión para 2026 es que la comercialización de autos ligeros tenga un incremento cercano a 2%, considerando a las marcas que no reportan sus resultados al Inegi.

“Partiendo del hecho de que en 2025 se estableció un récord en la venta de vehículos ligeros, podría haber un nuevo máximo para 2026, y en números absolutos estamos previendo que el financiamiento para la adquisición de coches ligeros establezca un récord en el volumen”, comenta.

Entre los factores que impulsan los préstamos se encuentran las facilidades que siguen impulsando las armadoras y los distribuidores mediante promociones y el alza de precios por debajo de la inflación.

En el mercado crediticio, destaca que hay una política monetaria en la que el Banco de México no disminuirá la tasa de intereses referencial para las instituciones que otorgan financiamiento, por lo que se mantendrán en los mismos registros de 2025 y, como la inflación se ha mantenido a la baja, existen las condiciones para tener un crecimiento tanto en ventas como en préstamos.

De enero a noviembre del año pasado se registraron 985 mil 957 colocaciones de autos a crédito, un avance de 5.2% con respecto al mismo periodo de 2024 y se estima que acumularon más de un millón de unidades a lo largo de 2025.

El director regional Latam en Urban Science, Eric Ramírez, considera que es muy factible que con este ritmo de crecimiento en las ventas de autos se logre superar el récord de 1.6 millones de unidades colocadas y se pueda llegar a un índice de financiamiento de 80% en el comercio al menudeo.

La recompra

“Eso va a consolidar las ventas a futuro, porque una mayor cartera de créditos abona y fortalece la recompra en años posteriores, cuando termine el contrato de financiamiento”, indica.

La competencia entre bancos y financieras ha generado plazos más largos de pago, meses sin intereses, bonos de descuento y tasas de interés por debajo de 5%, aunque el promedio ronda entre 12% y 14%.

El director digital de MStar, Ken Charles, dice que aproximadamente 80% de las ventas de automóviles en el país son vía algún tipo de crédito, ya que no todas las financieras y arrendadoras reportan sus números a la AMDA.

Además, señala que la llegada de nuevas marcas chinas está impulsando el financiamiento automotriz, ya que hacen alianza con BBVA, Santander y otros bancos para comercializar sus vehículos.

Infografía: Ani Cortés

Al contado

El crecimiento del financiamiento para la compra de automóviles abarca todos los segmentos, incluso el de lujo, cuando tradicionalmente esos coches se pagaban en gran proporción en efectivo, pero ahora también ya son a crédito.

El directivo de MStar comenta que esto se debe a que el precio de los automóviles es cada vez más elevado y el límite de lo que una persona puede deducir de impuestos por la compra de un vehículo sigue en 175 mil pesos.

Por lo tanto, las personas que tienen dinero para comprar un coche de lujo ya tienen que desembolsar más dinero para pagarlo de contado, tampoco tienen incentivos para arrendarlo y deducir de impuestos, por lo que optan por el crédito automotriz.

De acuerdo con información de Infiniti, la marca de lujo de Nissan, 68.4% de sus ventas durante el año pasado fueron financiadas a través de Infiniti Financial Services.

Buró de Crédito

Charles agrega que incluso los financiamientos automotrices se están extendiendo a personas que tienen antecedentes en el Buró de Crédito y no califican para obtener un préstamo en un banco o financiera de las automotrices.

Este segmento llamado subprime lo están tomando financieras independientes como MStar.

“Los clientes que tienen pecados en su Buró de Crédito no son considerados por los bancos o financieras y ahí es donde entramos nosotros”, apunta.

La AMDA reporta que el año pasado se quedaron 61 mil 910 automóviles por financiar, ya que los potenciales clientes no alcanzaron el perfil requerido por los bancos, lo que representa unos 32 mil 860 millones de pesos por prestar.

El índice de morosidad en los créditos automotrices otorgados por la banca comercial llegó a 1.3% durante enero, el mismo registro de diciembre pasado y es el más alto desde 2023, señala información del Banco de México.