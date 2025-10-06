La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.39 pesos por dólar, lo que significa una apreciación mínima de 0.03% o un centavo respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy, el peso retrocede ante un dólar que permanece al alza gracias al debilitamiento de sus principales contrapartes, mientras persiste la incertidumbre sobre el cierre de Gobierno estadounidense, comentaron los especialistas de Monex.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.54%. El euro baja 0.47% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.31%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas, avanza 1.0%, manteniendo el apetito de los inversionistas.

Al comienzo de la semana, los mercados accionarios presentan movimientos en su mayoría positivos, tras la publicación de datos económicos de ventas minoristas y confianza del consumidor en la Eurozona y México.

El optimismo de los mercados se mantiene pese al cierre de gobierno en Estados Unidos, mientras que, por otro lado, se mantiene el atractivo por el sector tecnológico, tras la publicación de importantes inversiones, destacando hoy un acuerdo en el que AMD dará suministro de chips de IA a OpenAI y le da la opción de adquirir una participación del 10%.

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura positiva, destacando el alza de 0.82% del Nasdaq.

En Europa las bolsas presentan movimientos divergentes, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.7%, mientras que en Asia los mercados cerraron mixtos, el Nikkei ganó 4.75% y el Han Seng perdió 0.67%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, sube 1.0%, después de que la OPEP+ acordara aumentar la producción en una cantidad modesta. El oro alcanza nuevos máximos históricos por arriba de 3 mil 920 dólares por onza troy.

