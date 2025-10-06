Más Información

Birmex da contrato a empresa cuestionada

Birmex da contrato a empresa cuestionada

De 1 a 6 mil; así han crecido los casos de gusano barrenador en la frontera sur de México

De 1 a 6 mil; así han crecido los casos de gusano barrenador en la frontera sur de México

"Quien robe y traicione al pueblo, enfrentará la justicia", advierte Sheinbaum a un año de su gobierno; "no les voy a fallar", afirma

"Quien robe y traicione al pueblo, enfrentará la justicia", advierte Sheinbaum a un año de su gobierno; "no les voy a fallar", afirma

¿Quién fue el ganador de "La casa de los famosos México"?; lo mejor de la gran final

¿Quién fue el ganador de "La casa de los famosos México"?; lo mejor de la gran final

Investigadores Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganan el Premio Nobel de Medicina 2025

Investigadores Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganan el Premio Nobel de Medicina 2025

Sheinbaum defiende legado de AMLO y de la 4T; "Nosotros solo hacemos reverencia al pueblo de México", afirma

Sheinbaum defiende legado de AMLO y de la 4T; "Nosotros solo hacemos reverencia al pueblo de México", afirma

La en los mercados internacionales abre alrededor de 18.39 pesos por , lo que significa una apreciación mínima de 0.03% o un centavo respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy, el retrocede ante un dólar que permanece al alza gracias al debilitamiento de sus principales contrapartes, mientras persiste la incertidumbre sobre el cierre de Gobierno estadounidense, comentaron los especialistas de Monex.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.54%. El euro baja 0.47% frente al , mientas la libra pierde 0.31%.

Lee también

El , la divisa con mayores activos en el mercado de las , avanza 1.0%, manteniendo el apetito de los inversionistas.

Al comienzo de la semana, los presentan movimientos en su mayoría positivos, tras la publicación de datos económicos de ventas minoristas y confianza del consumidor en la Eurozona y México.

El optimismo de los mercados se mantiene pese al cierre de gobierno en , mientras que, por otro lado, se mantiene el atractivo por el sector tecnológico, tras la publicación de importantes inversiones, destacando hoy un acuerdo en el que dará suministro de chips de IA a y le da la opción de adquirir una participación del 10%.

Lee también

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura positiva, destacando el alza de 0.82% del Nasdaq.

En Europa las bolsas presentan movimientos divergentes, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.7%, mientras que en Asia los mercados cerraron mixtos, el Nikkei ganó 4.75% y el Han Seng perdió 0.67%.

El estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, sube 1.0%, después de que la acordara aumentar la producción en una cantidad modesta. El oro alcanza nuevos máximos históricos por arriba de 3 mil 920 dólares por onza troy.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses