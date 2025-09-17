El tipo de cambio despidió el martes sobre 18.29 pesos por dólar y fue el cierre más fuerte de la moneda mexicana en 14 meses, concretamente desde el 23 de julio del año pasado, de acuerdo con las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

La moneda nacional acumula una apreciación de 12.2% en la que va de 2025 para colocarse en la posición 10 entre las divisas con mejor desempeño ante el dólar, cuyo ranking encabeza el rublo ruso.

Los bancos comerciales permanecieron cerrados este martes por la conmemoración de la Independencia de México, aunque el lunes vendieron el dólar en 18.84 pesos.

La apreciación del peso tiene que ver con la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos recortará su principal tasa de interés este miércoles, opinó la economista en jefe de banco Base, Gabriela Siller.

La Fed arrancó ayer una reunión de dos días de la que se espera que salga el primer recorte de tipos en nueves meses, una rebaja que la mayoría de analistas sitúa en el cuarto de punto en un contexto marcado por la persistente inflación, la ralentización del crecimiento económico de Estados Unidos y la creciente presión del presidente Donald Trump sobre la entidad.

Aranceles impactan a la inflación

Con el alza de precios en agosto situándose en 2.9%, la tasa más alta desde enero, la Fed tiene claro que los aranceles del gobierno de Trump afectan al costo de la vida en la primera economía mundial, mientras el mercado laboral se ralentiza y la actividad económica se enfría, con mayoría de economistas pronosticando un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cercano a 1% entre junio y septiembre.

El presidente del organismo, Jerome Powell, ya dejó claro en el foro de Jackson Hole en agosto que los riesgos a la baja para la economía estadounidense están ganando importancia en favor de la meta inflacionaria de 2%, lo que hace pensar que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) anunciará hoy, por primera vez desde diciembre pasado, una rebaja de tasas.

El economista jefe para Estados Unidos en Oxford Economics, Ryan Sweet, consideró que la Fed “está en una situación difícil” porque sus objetivos de estabilizar los precios y lograr el pleno empleo “"se están moviendo en la dirección equivocada”, porque lo da por hecho que un recorte de tipos.

Sweet cree que la Fed sigue mirando con atención la subida de los precios al consumidor, pero que “se está formando un consenso dentro del banco central con respecto a que los aranceles provocarán un aumento único del nivel de precios, incluso si éste se extiende varios meses, debido al desfase entre los cambios en la tasa arancelaria efectiva y los precios al consumidor”.

Sin embargo, apunta que los datos de agosto, cuando la inflación subyacente se situó además en 3.1%, “no inclinan la balanza a favor” de que este miércoles se anuncie un recorte de 50 puntos base, por lo que prevé una rebaja de un cuarto de punto que sitúe los tipos de interés entre 4% y 4.25%.

“El escenario macroeconómico allana el camino para que la Fed reanude su ciclo de recortes de tipos este mes”, opina por su parte Michael Krautzberger, CIO Global de Renta Fija de Allianz Global Investors, quien cree a su vez que una inflación que se sitúa bien por encima de la meta de 2% “favorece un recorte de 25 puntos básicos en lugar de uno de 50 puntos básicos”.

Más recortes de tasas

Krautzberger apuesta a su vez porque la FOMC anuncie recortes en las tres reuniones que tiene pendientes de aquí a fin de año, con las dos últimas programadas para el 28-29 de octubre y el 9-10 de diciembre.

A esto hay que sumar las presiones que ejerce hace meses la Casa Blanca sobre la entidad para que flexibilice su política monetaria.

En las últimas semanas, Trump ha redoblado sus esfuerzos para influir en un organismo que por ley debe actuar con independencia total del gobierno. Aunque parece haber desistido de sacar del puesto a Powell, que dejará el cargo en mayo, la ha tomado con Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal a la que destituyó argumentando que cometió fraude hipotecario. Redacción, con información de EFE