El consenso del mercado volvió a mejorar su perspectiva para el tipo de cambio en 2026, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Expectativas de Citi México. Los analistas consultados fortalecieron su pronóstico para el peso frente al dólar, al tiempo que mantuvieron sin cambios sus estimaciones de crecimiento económico para los próximos dos años.

Ajuste en la Proyección Cambiaria

La mediana de las proyecciones para el tipo de cambio al cierre de 2026 se sitúa ahora en 18.20 pesos por dólar, una revisión a la baja frente a los 18.35 pesos estimados en la encuesta previa.

Piso de la estimación: 17.00 unidades por dólar.

17.00 unidades por dólar. Techo de la estimación: 19.10 unidades por dólar.

19.10 unidades por dólar. Tendencia: El ajuste refleja un sesgo más optimista y una mayor confianza en la estabilidad de la moneda mexicana frente al billete verde.

Para finales de 2027, el consenso anticipa un nivel de 18.76 pesos por dólar, también mejor que los 19 pesos estimados hace quince días. El ajuste confirma que, pese a la volatilidad externa, el mercado mantiene una lectura favorable sobre los fundamentales macroeconómicos del país y la estabilidad financiera.

En materia de crecimiento, las expectativas del Producto Interno Bruto permanecen estables. Para 2026, la proyección mediana se mantuvo en 1.4%, con un rango que va de 0.6% a 1.8 por ciento.

Para 2027, los encuestados prevén una expansión de 1.8%, sin cambios frente al ejercicio previo. Es decir, el optimismo cambiario no viene acompañado de una revisión al alza en la actividad económica, sino de una expectativa de estabilidad moderada.

Respecto a política monetaria, el consenso continúa anticipando que el próximo movimiento de Banco de México será un recorte de 25 puntos base, aunque con una marcada división entre los participantes. De los 35 encuestados, 16 esperan el ajuste en la reunión de mayo, 15 lo anticipan en marzo y cuatro lo ubican en junio. Hace quince días, 20 participantes apostaban por mayo.

El pronóstico mediano para la tasa de referencia al cierre de 2026 se mantuvo en 6.5%, con estimaciones que van de 6.0% a 6.75%. Para 2027, también se espera una tasa de 6.5%, aunque con un rango más amplio de entre 6.0% y 7 por ciento.

En cuanto a inflación, para la primera quincena de febrero el consenso proyecta un avance mensual de 0.18% en el índice general y de 0.26% en el componente subyacente. Para el mes completo, se estima una inflación general de 0.36% mensual, equivalente a 3.88% anual, ligeramente por encima del 3.79% registrado en enero.

La inflación subyacente para febrero se prevé en 0.49% mensual o 4.53% anual, por arriba del 4.52% previo y también superior a lo anticipado en la encuesta pasada. A nivel de cierre de 2026, la expectativa de inflación general se mantuvo en 4.0%, mientras que la subyacente subió a 4.15% desde 4.10 por ciento.

Para 2027, la inflación general se ajustó a 3.75% desde 3.73%, y la subyacente a 3.74% desde 3.71%. En el horizonte de largo plazo, el promedio anual esperado para el periodo 2028-2032 permanece en 3.70%, sin cambios.

