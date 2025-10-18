Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que mantiene vigilancia permanente en su infraestructura debido a las afectaciones por lluvias en diversas regiones del país que podrían generar deslaves o dispersión de hidrocarburos, por lo que además dijo que de forma preventiva aplica sus protocolos de seguridad industrial y protección ambiental.

Por medio de un comunicado, la empresa detalló que trabaja en coordinación con autoridades federales y locales para poder garantizar la seguridad operativa y del medio ambiente en busca de prevenir riesgos en comunidades cercanas.

Agregó que en consecuencia de las condiciones meteorológicas actuales en territorio mexicano, se han generado condiciones que favorecen el deslave y dispersión de hidrocarburos previamente emanados en chapopoteras naturales, así como pérdidas de contención en ductos y principalmente en zonas del litoral y del norte de Veracruz.

Pemex. Foto: Archivo

¿Dónde puedo reportar derrames o fugas de hidrocarburos?

Compartió que en caso de necesitar apoyo urgente por derrames o fugas de hidrocarburos, las personas pueden comunicarse con la petrolera a través de los correos: vigilante@pemex.com y ccae@pemex.com, así como al número de teléfono 800 228 9660.

Los canales de atención ciudadana están disponibles las 24 horas del día durante todo el año con el fin de mantener el apoyo ante una posible fuga o derrame de hidrocarburo.

La empresa destacó que el personal técnico de Pemex atiende y coordinada cada uno de estos eventos, mediante equipos especializados para la contención y recuperación de hidrocarburos, así como la instalación de barreras y cordones oleofílicos en las áreas afectadas.

