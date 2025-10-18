Más Información

Entre lodo y escombro, Comisión de Búsqueda rastrea a desaparecidos por lluvias; 39 siguen sin ser localizados

Entre lodo y escombro, Comisión de Búsqueda rastrea a desaparecidos por lluvias; 39 siguen sin ser localizados

Matan a elemento Stephania Carmona en campo de tiro de la GN; fiscalías investigan el caso, dice Alejandro Armenta

Matan a elemento Stephania Carmona en campo de tiro de la GN; fiscalías investigan el caso, dice Alejandro Armenta

Pemex vigila su infraestructura ante lluvias; implementa plan de prevención ante posible derrame o fuga de hidrocarburos

Pemex vigila su infraestructura ante lluvias; implementa plan de prevención ante posible derrame o fuga de hidrocarburos

EL UNIVERSAL recibe Premio Excelencia Periodística de la SIP por "Corredor Interoceánico: una historia de imposición, despojo y violencia"

EL UNIVERSAL recibe Premio Excelencia Periodística de la SIP por "Corredor Interoceánico: una historia de imposición, despojo y violencia"

Cruz Azul vs América EN VIVO - Jornada 13 de la Liga MX; sigue todas las acciones del Clásico Joven

Cruz Azul vs América EN VIVO - Jornada 13 de la Liga MX; sigue todas las acciones del Clásico Joven

Estudiante Diana Jael murió ahogada al quedar atrapada en casa en Veracruz; muebles arrastrados por Río Cazones taparon la salida

Estudiante Diana Jael murió ahogada al quedar atrapada en casa en Veracruz; muebles arrastrados por Río Cazones taparon la salida

Petróleos Mexicanos () informó que mantiene vigilancia permanente en su infraestructura debido a las afectaciones por en diversas regiones del país que podrían generar deslaves o dispersión de hidrocarburos, por lo que además dijo que de forma preventiva aplica sus protocolos de seguridad industrial y protección ambiental.

Por medio de un comunicado, la empresa detalló que trabaja en coordinación con autoridades federales y locales para poder garantizar la operativa y del medio ambiente en busca de prevenir riesgos en comunidades cercanas.

Agregó que en consecuencia de las condiciones meteorológicas actuales en territorio mexicano, se han generado condiciones que favorecen el deslave y dispersión de hidrocarburos previamente emanados en chapopoteras naturales, así como pérdidas de contención en ductos y principalmente en zonas del litoral y del norte de Veracruz.

Lee también

Pemex. Foto: Archivo
Pemex. Foto: Archivo

¿Dónde puedo reportar derrames o fugas de hidrocarburos?

Compartió que en caso de necesitar apoyo urgente por derrames o fugas de hidrocarburos, las personas pueden comunicarse con la petrolera a través de los correos: vigilante@pemex.com y ccae@pemex.com, así como al número de teléfono 800 228 9660.

Los canales de atención ciudadana están disponibles las 24 horas del día durante todo el año con el fin de mantener el apoyo ante una posible fuga o derrame de hidrocarburo.

La empresa destacó que el personal técnico de Pemex atiende y coordinada cada uno de estos eventos, mediante equipos especializados para la contención y recuperación de hidrocarburos, así como la instalación de barreras y cordones oleofílicos en las áreas afectadas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]