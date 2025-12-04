Más Información

Senado avala en lo general Ley de Aguas en medio de acusaciones; continúa debate en lo particular

Senado avala en lo general Ley de Aguas en medio de acusaciones; continúa debate en lo particular

En medio del desorden Serrat se retira de su charla en la FIL Guadalajara pero regresa

En medio del desorden Serrat se retira de su charla en la FIL Guadalajara pero regresa

Sheinbaum en Washington y su participación en el sorteo que definirá Copa Mundial FIFA 2026; cuándo, cómo, quiénes y en dónde

Sheinbaum en Washington y su participación en el sorteo que definirá Copa Mundial FIFA 2026; cuándo, cómo, quiénes y en dónde

Consejo Mexicano de Negocios presenta 38 proyectos de inversión a Sheinbaum; pide menos trámites y más seguridad

Consejo Mexicano de Negocios presenta 38 proyectos de inversión a Sheinbaum; pide menos trámites y más seguridad

Sheinbaum alista viaje a Washington y primer encuentro con Trump; así han sido sus giras internacionales como Presidenta

Sheinbaum alista viaje a Washington y primer encuentro con Trump; así han sido sus giras internacionales como Presidenta

T-MEC seguirá y México avanza en revisión, afirma Ebrard; “no hay manera de no seguir adelante”, dice

T-MEC seguirá y México avanza en revisión, afirma Ebrard; “no hay manera de no seguir adelante”, dice

El sector industrial consideró que la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de asistir al sorteo de la permitirá que se proyecte hacia la comunidad internacional una imagen positiva, en un momento clave para la región de Norteamérica, dijo la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Expuso que “este evento no solo es un espectáculo deportivo, sino también una plataforma para fortalecer la identidad compartida en ”.

En un comunicado, explicó que, por ello, el Mundial de Fútbol 2026 es una “oportunidad estratégica para la industria y la economía nacional”.

Lee también

Por ejemplo, la “Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos prevé un impacto económico en México superior a los tres mil millones de dólares, impulsando sectores clave como la construcción, el transporte, el turismo y la tecnología. Además, con más de 5.5 millones de aficionados esperados, el evento será un motor para la generación de empleo y el desarrollo regional”.

Explicó que el evento deportivo “es es también una ocasión para consolidar la cooperación regional en Norteamérica, no solo en comercio e infraestructura, sino en cultura y valores compartidos. Juntos, podemos convertir este evento en un símbolo de integración y progreso para nuestras naciones”.

Agregó que la Concamin representa a industrias que conjuntamente contribuyen con más del 40% del PIB nacional y generan más del 52% del empleo formal en el país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]