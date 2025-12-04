El sector industrial consideró que la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de asistir al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 permitirá que se proyecte hacia la comunidad internacional una imagen positiva, en un momento clave para la región de Norteamérica, dijo la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Expuso que “este evento no solo es un espectáculo deportivo, sino también una plataforma para fortalecer la identidad compartida en Norteamérica”.

En un comunicado, explicó que, por ello, el Mundial de Fútbol 2026 es una “oportunidad estratégica para la industria y la economía nacional”.

Por ejemplo, la “Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos prevé un impacto económico en México superior a los tres mil millones de dólares, impulsando sectores clave como la construcción, el transporte, el turismo y la tecnología. Además, con más de 5.5 millones de aficionados esperados, el evento será un motor para la generación de empleo y el desarrollo regional”.

Explicó que el evento deportivo “es es también una ocasión para consolidar la cooperación regional en Norteamérica, no solo en comercio e infraestructura, sino en cultura y valores compartidos. Juntos, podemos convertir este evento en un símbolo de integración y progreso para nuestras naciones”.

Agregó que la Concamin representa a industrias que conjuntamente contribuyen con más del 40% del PIB nacional y generan más del 52% del empleo formal en el país.

