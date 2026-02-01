Viena. La alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmó este domingo que mantendrá estable el nivel de su oferta el próximo mes, sin reaccionar a la fuerte subida de los precios del crudo impulsada por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Ese es el resultado de una breve teleconferencia celebrada este domingo por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según un comunicado publicado en la web de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.

Estos ocho países clave de la OPEP+ (OPEP y aliados) revirtieron entre abril y diciembre de 2025 gran parte de los recortes voluntarios del bombeo que habían venido aplicado desde 2023 para apuntalar los “petroprecios”, con subidas mensuales que sumaron 2,9 millones de barriles diarios (mbd), equivalentes a casi el 3 % de la producción mundial de crudo.

Al grupo le quedaría aún algo más de un millón de barriles/día para revertir sus reducciones voluntarias (una de 2,2 mbd y otra de 1,65 mbd), pero en noviembre, ante la fuerte tendencia a la baja de los “petroprecios”, acordó detener los incrementos en enero, febrero y marzo de 2026.

Los ministros reunidos hoy “confirmaron su decisión del 2 de noviembre de 2025 de pausar los incrementos de producción en marzo de 2026” y destacaron “las perspectivas económicas mundiales estables y los fundamentos saludables actuales del mercado petrolero”.

La nota recuerda que los ocho países se reservan la posibilidad de volver a los incrementos a partir de abril y convocaron para el 1 de marzo un nuevo encuentro telemático para evaluar la situación y eventualmente reajustar los niveles de su bombeo.

