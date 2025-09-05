Grupo Financiero Multiva formalizó la adquisición del negocio fiduciario de ClBanco, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestas operaciones relacionadas con lavado de dinero.

“Con la consumación de esta operación, Banco Multiva asume formalmente las calidades de fiduciario, mandatario, representante común, así como todas aquellas funciones que ejercía su causahabiente, incluida la titularidad fiduciaria de los bienes y derechos fideicomitidos por los clientes”, dijo Multiva.

La firma garantizó la continuidad operativa de los negocios fiduciarios bajo estricto apego al marco normativo aplicable, así como la protección de los derechos de los participantes.

“Esta adquisición fortalece la presencia de Banco Multiva en el mercado fiduciario, al incrementar su participación y contribuir a la consolidación de su plan estratégico de expansión, conforme a lo aprobado por su consejo de administración”, dijo la firma.

