Sigue la venta de activos de los bancos señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Bancoppel adquirió la cartera automotriz de CiBanco,

La información fue confirmada por fuentes de BanCoppel a El Universal.

"BanCoppel adquirió cartera automotriz de CIBanco, luego de concluir un proceso de due dilligence exhaustivo. Consideramos que la operación impulsa fuertemente la estrategia de crédito para movilidad de nuestra institución", señaló.

Al cierre del primer semestre del año, el saldo de la cartera automotriz de CIBanco sumó 8 mil 302 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La adquisición se da en un momento en que los bancos señalados por supuestas operaciones por lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han decidido vender la mayor cantidad de activos de su negocio.

Cabe recordar que el portafolio de crédito automotriz de CIBanco incrementó 28.7% durante el primer semestre del año, respecto al mismo periodo de 2024, si se considera que, al concluir junio, el portafolio sumaba 6 mil 449 millones de pesos, según cifras del regulador

En tanto, el portafolio automotriz representaba, al concluir junio, el 46% del negocio de financiamiento de CIBanco, según la CNBV.

Cabe recordar que hace dos semanas, CIbanco concretó la venta de su negocio fiduciario a Multiva.

