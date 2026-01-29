En noviembre del 2025, la economía mexicana siguió en el primer lugar de la lista de principales socios comerciales de Estados Unidos, informó la oficina del Censo estadounidense.

El segundo socio comercial de la economía del vecino país del Norte fue Canadá, seguido de China, Taiwan, Alemania, Japón, Vietnam, Corea del Sur, Suiza y Reino Unido.

De enero a noviembre de 2025, los productos mexicanos exportados a la Unión Americana tuvieron un valor de 492 mil 513 millones de dólares, con lo que México también se colocó como el principal proveedor del mercado americano.

Lee también AICM habilita nuevo estacionamiento por remodelación; viajeros podrán usar el del Estadio GNP y el traslado será gratis

Las importaciones de bienes estadounidenses que llegaron a territorio mexicano sumaron los 309 mil 799 millones de dólares, lo que significó que somos su principal destino de exportaciones.

De acuerdo con la oficina del Censo de Estados Unidos en total de enero a noviembre del 2025 entre los dos países intercambiaron un total de 802 mil 312 millones de dólares, lo que dejó un déficit de 182 mil 714 millones de dólares para los estadounidenses.

Lee también Meta se dispara en Wall Street y Microsoft se hunde; movimientos llegan tras publicación de resultados trimestrales

Para México, noviembre no fue el mejor mes de exportaciones, ya que las ventas fueron 8% menores a lo que se envió a Estados Unidos en octubre pasado con 44 mil 515 millones de dólares.

Tampoco las importaciones de productos estadounidenses que se registraron en noviembre fueron las mejores del año, ya que resultaron menores a octubre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc/rmlgv

Noticias según tus intereses