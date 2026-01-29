Más Información

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

La mañanera de Sheinbaum, 29 de enero, minuto a minuto

Venden en Chiapas actas de nacimiento a migrantes

Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

Sergio Torres Félix, diputado emecista baleado, está grave, confirma gobernador de Sinaloa; "se encuentra en quirófano", señala

Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

La acción de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) se disparó el jueves en la , al día siguiente de la publicación de resultados trimestrales superiores a lo esperado, mientras que la de se hundió, luego de que su desempeño no convenciera al mercado.

Hacia las 14H40 GMT, la acción de Meta subía un 806% hasta 727.08 dólares, lo que supone un aumento de más de 150 mil millones de dólares en capitalización bursátil.

En cambio, el título de se desplomaba un 9.90% hasta 433.95 dólares, lo que representa una pérdida de alrededor de 50 mil millones de dólares de valoración.

