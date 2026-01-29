La acción de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) se disparó el jueves en la Bolsa de Nueva York, al día siguiente de la publicación de resultados trimestrales superiores a lo esperado, mientras que la de Microsoft se hundió, luego de que su desempeño no convenciera al mercado.

Hacia las 14H40 GMT, la acción de Meta subía un 806% hasta 727.08 dólares, lo que supone un aumento de más de 150 mil millones de dólares en capitalización bursátil.

En cambio, el título de Microsoft se desplomaba un 9.90% hasta 433.95 dólares, lo que representa una pérdida de alrededor de 50 mil millones de dólares de valoración.

mcc