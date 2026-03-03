Las micro, pequeñas y medianas industrias debieran contar con incentivos para crecer, aseguró la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina Ortega.

Al término de su toma de protesta para el período 2026-2027 como presidenta de la Cámara, expuso que la industria nacional enfrenta dificultades para alcanzar un crecimiento y estabilidad.

Por lo que dijo que “lo que nosotros pondremos en la mesa de manera permanente es buscar incentivos para la industria, es buscar una, por supuesto, una ley de industria que realmente vele por los intereses de los industriales, de la parte manufactura y que no solamente se vea a través de los polos de desarrollo...”.

Medina Ortega resaltó que Canacintra buscará de manera permanente incentivos para la industria y una ley que proteja los intereses de los industriales, especialmente en el sector manufacturero.

Afirmó que se requieren incentivos fiscales, apoyos para la innovación y desarrollo tecnológico, lo que ayudará a que la industria alcance mayores niveles de crecimiento.

Comentó que la industria debe de adaptarse a las nuevas condiciones geopolíticas, por todo lo visto con la nueva política comercial de Estados Unidos, en la que hay aranceles.

“Nosotros somos la manufactura somos los que más exportamos hacia Estados Unidos. Necesitamos, por supuesto, seguir siendo incentivados. Necesitamos sentarnos...a revisar de qué manera puede apoyarnos la autoridad y de qué manera podemos impulsar realmente a la industria”, añadió.

La presidenta de la Canacintra consideró que se deben articular a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) para lograr mayor productividad en México, ya que son proveedores intermedios en la cadena de valor.

Dijo que la industria representa no solo indicadores económicos, sino empleo, inversión, desarrollo regional y bienestar para millones de familias mexicanas.

Explicó que es muy importante que las empresas se beneficien de la devolución del Impuesto Sobre la Nómina, ya que actualmente se utiliza para el gasto corriente, lo cual es desacertado.

