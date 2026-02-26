La subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, llamó al sector fintech en México a reforzar su compromiso con la inclusión y educación financiera, así como ampliar la atención a grupos vulnerables.

“De las empresas fintech, necesitamos que prioricen la educación financiera, protejan a las poblaciones vulnerables, inviertan en ciberseguridad y mantengan total transparencia”, dijo la funcionaria al participar en la inauguración del Fintech México Festival 2026.

En su discurso, la funcionaria destacó que, si bien el sistema financiero mexicano es robusto, bien capitalizado y ha fortalecido su ciberseguridad, persisten retos relevantes, especialmente en materia de inclusión.

Señaló que aún se llega a pocos segmentos, particularmente a pequeñas y medianas empresas, así como a mujeres, jóvenes y comunidades que permanecen fuera del crédito formal.

Indicó que uno de los objetivos del llamado Plan México es que al menos 30% de las pymes tenga acceso a crédito o capital en condiciones asequibles y de manera expedita.

En ese contexto, recordó que la Secretaría de Hacienda se propuso trabajar con todas las instituciones financieras para avanzar en cinco ejes: mejorar la educación financiera; impulsar la digitalización de pagos.

Así como acordar comisiones que favorezcan la competencia en beneficio del consumidor; fortalecer la infraestructura con más terminales punto de venta y menos uso de efectivo, y promover a México como plataforma de innovación.

Bonilla subrayó que la colaboración entre autoridades y sector privado es clave para lograr mejores condiciones regulatorias, mayor competencia y protección al usuario, así como para consolidar un sistema financiero más inclusivo y resiliente.

La funcionaria también resaltó la importancia de que la innovación tecnológica, incluyendo el uso de inteligencia artificial y análisis de datos, esté acompañada de estándares sólidos de protección de datos y ciberseguridad, a fin de generar confianza entre los usuarios.

Reconoció el dinamismo del sector fintech y su capacidad para atraer inversión y generar empleos especializados, pero insistió en que el crecimiento debe traducirse en beneficios tangibles para quienes aún enfrentan barreras de acceso al sistema financiero.

Fintech deben de seguir invirtiendo en México

En el mismo foro, la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Altagracia Gómez, pidió a las empresas fintech no frenar sus planes de expansión y mantener la confianza en el país.

“La petición es que no dejen de invertir, que crezcan sus inversiones, que crean en el país, pero que también crean en sus proyectos y sus empresas, porque sabemos que en este salón no solo hay unicornios y potenciales unicornios, sino un motor que puede transformar a México y al mundo”, dijo.

Señaló que el sector tiene un papel central en la transformación del sistema financiero, especialmente para ampliar el crédito a pymes y fortalecer la digitalización.

Recordó que recientemente se lanzó una impulsora de innovación con aceleradoras para jóvenes emprendedores, acompañada de un fondo de 4 mil millones de pesos, al que se suman más de 120 mil millones de pesos de la banca de desarrollo para facilitar el acceso a capital semilla, capital de trabajo y financiamiento.

Gómez exhortó a las empresas a contribuir con capacitación, promoción y colaboración regulatoria.

