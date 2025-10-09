Veracruz, Veracruz. En octubre ya se comenzará a pagar las deudas que tiene el gobierno federal con las farmacéuticas, las cuales ascienden a 40 mil millones de pesos, de acuerdo con Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin).

“En el mes de octubre se pagan todos los adeudos correspondientes al 2025, entonces hay una disposición y voluntad para conciliar todo”, según el empresario en el marco del XXIX Congreso Anual de Agentes Navieros.

Malagón explicó que los adeudos a la industria, en algunos casos parten desde 2022, y son importantes, por lo que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo mandó una instrucción de que tenía que arreglarse el pago a las farmacéuticas.

Esta situación tiene lugar en el marco de la escasez de medicamentos y el deterioro del sistema de salud, aunado a las acciones del gobierno por mejorar los servicios.

En ese sentido, la primer mandataria instruyó a la Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro, a convocar a representantes de la Concamin, la Canifarma, así como a fabricantes de dispositivos médicos y empresas del sector, para que presenten la información detallada sobre los adeudos: montos, fechas y conceptos, con el objetivo de realizar una conciliación adecuada y proceder con los pagos, explicó un representante industrial.

Gobierno de Sheinbaum tiene disposición para saludar deudas

Malagón afirmó que actualmente, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo muestra disposición y voluntad para saldar las deudas con las farmacéuticas, comenzando con las correspondientes a 2025, luego las de 2024 y así sucesivamente hasta eliminar el rezago.

Recordó que la deuda total con la industria farmacéutica asciende a 40 mil millones de pesos, correspondiente a servicios prestados desde 2019 hasta la fecha.

Presidentes y líderes de la Concamin, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) y la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos se reunieron con Raquel Buenrostro para avanzar en la conciliación y el pago a las empresas proveedoras de medicamentos y dispositivos.

El empresario indicó que ya comenzaron los procesos de pago por parte del IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Salud y el programa IMSS Bienestar.

También mencionó que la próxima semana continuarán las reuniones para que el IMSS y el ISSSTE informen cuáles son los medicamentos que necesitan.

El objetivo es destrabar el plan de pagos, ya que muchas empresas requieren flujo de efectivo para seguir operando, añadió.

"No podemos negarnos a surtir solo porque no hemos recibido el pago. Si participamos y ganamos una licitación, sabíamos las condiciones desde el principio", justificó.

El presidente de la Concamin subrayó en el marco del Congreso de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac) que las farmacéuticas y fabricantes de dispositivos médicos deben cumplir con los contratos de suministro establecidos por el gobierno de Sheinbaum Pardo.

