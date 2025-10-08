Más Información
Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial; presenta Plan México ante empresarios de 17 países
Dan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; debe seguir preso en el Altiplano
México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20; ¿Cuándo será el partido por el pase a Semifinales?
Octubre dejó de ser solo el mes de las calabazas y los sustos: ahora también es una de las temporadas más rentables del año para las pequeñas y medianas empresas mexicanas.
De acuerdo con Tiendanube, plataforma de comercio electrónico, el llamado “mes del miedo” representa alrededor del 9% de las ventas anuales de las PyMEs que venden en línea.
Este incremento coloca a octubre como el tercer mes con más ventas del año, solo detrás de noviembre y diciembre, impulsados por el Buen Fin, la Navidad y el Año Nuevo.
Lee también Fortnite lanza vistazo del evento de Halloween 2025 con skins de Scream, Scooby-Doo y otros más
Incluso supera en desempeño a eventos como el Hot Sale o las fiestas patrias de septiembre, mostrando que el consumo ligado a las festividades de Halloween y Día de Muertos crece cada vez más en México.
Del terror al espíritu navideño
Las tendencias de compra durante octubre reflejan una mezcla curiosa entre lo macabro y lo festivo.
Los productos más vendidos incluyen decoraciones con fantasmas y duendes, disfraces, donde destaca Elastic Girl como el favorito, y los clásicos personajes de terror como Chucky, Freddy Krueger, Michael Myers, Pennywise y Jason Voorhees.
También destacan las sudaderas y ropa temática, así como juguetes y peluches, donde el personaje más vendido del mes fue nada menos que El Grinch, el eterno enemigo de la Navidad.
Además, los productos navideños en preventa comenzaron a posicionarse desde octubre, aprovechando los precios bajos y la anticipación de los consumidores.
¿Cuánto gasta la gente en Halloween?
Durante esta temporada, las personas gastan en promedio entre mil 460 y mil 568 pesos en la categoría de disfraces.
Sin embargo, más que trajes completos, la mayoría opta por accesorios, máscaras y detalles temáticos para complementar su atuendo sin exceder el presupuesto.
Lee también Festival de Terror 2025 en Cinemex: conoce los clásicos que regresarán a cartelera
El arranque del consumo navideño
Aunque diciembre parece lejano, las compras navideñas comienzan desde octubre, impulsadas por las preventas, las promociones y la disponibilidad de inventarios.
Este comportamiento ha consolidado al mes del miedo como el inicio no oficial de la temporada alta de e-commerce, donde los consumidores digitales ya planean sus compras de fin de año.
desa/mgm