Octubre dejó de ser solo el mes de las calabazas y los sustos: ahora también es una de las temporadas más rentables del año para las pequeñas y medianas empresas mexicanas.

De acuerdo con Tiendanube, plataforma de comercio electrónico, el llamado “mes del miedo” representa alrededor del 9% de las ventas anuales de las PyMEs que venden en línea.

Este incremento coloca a octubre como el tercer mes con más ventas del año, solo detrás de noviembre y diciembre, impulsados por el Buen Fin, la Navidad y el Año Nuevo.

Lee también Fortnite lanza vistazo del evento de Halloween 2025 con skins de Scream, Scooby-Doo y otros más

Incluso supera en desempeño a eventos como el Hot Sale o las fiestas patrias de septiembre, mostrando que el consumo ligado a las festividades de Halloween y Día de Muertos crece cada vez más en México.

Máscaras para disfraces de Halloween. (29/10/2024). Foto: Alejandra Ortiz / EL UNIVERSAL

Del terror al espíritu navideño

Las tendencias de compra durante octubre reflejan una mezcla curiosa entre lo macabro y lo festivo.

Los productos más vendidos incluyen decoraciones con fantasmas y duendes, disfraces, donde destaca Elastic Girl como el favorito, y los clásicos personajes de terror como Chucky, Freddy Krueger, Michael Myers, Pennywise y Jason Voorhees.

También destacan las sudaderas y ropa temática, así como juguetes y peluches, donde el personaje más vendido del mes fue nada menos que El Grinch, el eterno enemigo de la Navidad.

Además, los productos navideños en preventa comenzaron a posicionarse desde octubre, aprovechando los precios bajos y la anticipación de los consumidores.

¿Cuánto gasta la gente en Halloween?

Durante esta temporada, las personas gastan en promedio entre mil 460 y mil 568 pesos en la categoría de disfraces.

Sin embargo, más que trajes completos, la mayoría opta por accesorios, máscaras y detalles temáticos para complementar su atuendo sin exceder el presupuesto.

Lee también Festival de Terror 2025 en Cinemex: conoce los clásicos que regresarán a cartelera

El arranque del consumo navideño

Aunque diciembre parece lejano, las compras navideñas comienzan desde octubre, impulsadas por las preventas, las promociones y la disponibilidad de inventarios.

Este comportamiento ha consolidado al mes del miedo como el inicio no oficial de la temporada alta de e-commerce, donde los consumidores digitales ya planean sus compras de fin de año.

Arranca la temporada de compras navideñas. Foto: Archivo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm