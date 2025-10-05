Octubre huele a calabazas, hay disfraces y noches donde hasta el viento parece susurrar historias. Si eres de los que disfrutan sentir la piel de gallina con una buena película, aquí te dejamos cinco filmes que te pondrán en modo Halloween, desde clásicos del terror mexicano hasta nuevas pesadillas salidas de la mente de Stephen King.

Desde fantasmas vengativos hasta juguetes malditos, estas películas son el combo perfecto para quienes buscan una maratón de Halloween con sustos de todos los estilos: el psicológico, el sobrenatural y el gótico.

“Shutter”

Antes de que los filtros dominaran las redes sociales, "Shutter" ya advertía que algunas imágenes podían capturar algo más que un momento.

Estrenada en 2004, esta película tailandesa de culto, dirigida por Banjong Pisanthanakun y Parkpoom Wongpoom, se convirtió en un fenómeno mundial del terror asiático.

Protagonizada por Ananda Everingham, Natthaweeranuch Thongmee y Achita Sikamana, su historia combina culpa, espíritus vengativos y un dolor de cuello que esconde algo escalofriante.

La trama sigue a Jane y Tun, una pareja que atropella accidentalmente a una mujer y huye del lugar. Poco después, extrañas figuras comienzan a aparecer en las fotografías de Tun, un fotógrafo que sufre intensos dolores físicos y mentales. Cuando la verdad sale a la luz, el espectador descubre que el verdadero terror no está en lo sobrenatural, sino en lo humano: la indiferencia, la violencia y la culpa.

Con una atmósfera densa y un final imposible de olvidar, "Shutter" es una película inquietante del cine tailandés tan influyente que, inspiró un remake estadounidense años después.

¿Dónde ver? Netflix

“Hasta el viento tiene miedo”

Dirigida por Carlos Enrique Taboada en 1968, "Hasta el viento tiene miedo" es una joya del terror gótico nacional. La película cuenta cómo un grupo de estudiantes es atormentado por el espíritu de una joven que busca venganza.

Su atmósfera cargada, las actuaciones de Marga López y Maricruz Olivier, y una historia que combina represión, culpa y fantasmas, la convirtieron en una obra de culto. Medio siglo después, sigue siendo la prueba de que el miedo no necesita efectos digitales para estremecer.

¿Dónde ver? Tubi

“The Monkey”

En 2025, Osgood Perkins (hijo de Anthony Perkins, el icónico Norman Bates de "Psycho") llevó a la pantalla "The Monkey", basada en el relato de Stephen King. Protagonizada por Theo James, Tatiana Maslany y Elijah Wood, la película gira alrededor de un inocente mono de juguete… que toca el tambor cada vez que alguien va a morir.

Lo que empieza como un juego infantil se transforma en una maldición familiar que atraviesa generaciones. Con una estética noventera, muertes inesperadas y un toque emocional, esta cinta es perfecta para los fans del terror psicológico y las maldiciones imposibles de romper.

¿Dónde ver? Prime Video

“El escondite”

Robert De Niro y Dakota Fanning protagonizan "El escondite" ("Hide and Seek" de 2005), un thriller psicológico donde la infancia se mezcla con el horror. Una niña con un “amigo imaginario” llamado Charlie comienza a comportarse de forma inquietante tras la muerte de su madre. Su padre, un psicólogo atormentado, intenta ayudarla, pero pronto descubre que el verdadero peligro puede estar dentro de su propia mente.

¿Dónde ver? Disney +

“El secreto de Marrowbone”

Dirigida por Sergio G. Sánchez y protagonizada por George MacKay, Anya Taylor-Joy y Charlie Heaton, "El secreto de Marrowbone" (2017) combina misterio, drama y horror gótico. Cuatro hermanos se esconden en una casa aislada tras la muerte de su madre, tratando de mantener su secreto para no ser separados.

Pero el verdadero enemigo no está afuera, sino dentro de la casa… y de sus propias mentes.

¿Dónde ver? Renta en YouTube

