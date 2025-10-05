Festival de Terror 2025 en Cinemex: conoce los clásicos que regresarán a cartelera

Este fin de semana, la cadena de entretenimiento Cinemex sorprendió a los amantes del terror con el anuncio de próximos regresos a la pantalla grande, como parte de su "Festival de Terror 2025".

Este octubre será un mes lleno de sustos, misterio y suspenso con el reestreno de grandes clásicos del cine de terror, prometiendo 30 días de fuertes gritos de miedo y pesadillas nocturnas. Por eso, para conmemorar estas fechas de espantos y fantasmas, Cinemex trae siete cintas que se estrenarán paulatinamente a lo largo del mes.

¿Qué películas de terror regresarán en Cinemex?

El "Festival de Terror" de Cinemex iniciará el próximo jueves 9 de octubre en todas las sucursales del territorio mexicano. Estos regresos prometen adaptarse a todos los gustos de la familia, prometiendo un rato agradable y lleno de buenos momentos. Entre los estrenos que regresarán a la cartelera están las cintas:

Scream

La primera entrega de esta famosa franquicia de terror estrenada por primera vez en 1996 regresará para revivir la nostalgia de viejos fanáticos. Dirigida por Wes Craven y protagonizada por Neve Campbell, esta película desafío la antigua fórmula del terror al añadir elementos de comedia y drama a la trama, revitalizando así el género slasher.

Estos son los clásicos del cine de terror que regresarán a la pantalla grande. Foto: IMDb

It

Este filme de terror moderno ha hecho gritar a grandes y chicos en su momento gracias al aspecto aterrador del payaso Pennywise, convirtiéndose en un clásico del género. La cinta es una adaptación de la novela homónima de Stephen King y aborda el poder de la amistad a través de una historia que te pondrá los pelos de punta.

The Craft (Jóvenes brujas)

Con el paso del tiempo esta cinta se ha convertido en un icono de la cultura gótica debido a su estética y temática revolucionaria y rebelde. A pesar de su naturaleza oscura y sobrenatural, "Jóvenes Brujas" ha logrado conectar con la audiencia más joven a través de la historia de Sarah y sus compañeras de clases, quienes en un intento por cobrar venganza terminan perdiéndose a ellas mismas en un camino oscuro y peligroso.

Helluva Boss

Desde su reciente llegada a Amazon Prime, esta serie animada de comedia musical ha sabido ganarse al público gracias a su narrativa original llena de referencias a la cultura popular y humor ácido. Con canciones originales que refuerzan la trama, esta serie creada por Vivienne Medrano promete horas de risas y reflexión humana.

Nosferatu

La primera versión de Nosferatu es un clásico del expresionismo alemán y pionera en el género del terror. Basada en la novela de Drácula de Bram Stoker, la trama sigue a Thomas Hutter, un agente inmobiliario que viaja a Transilvania para negociar con el enigmático conde Orlok, utilizando el terror del vampirismo con una estética perturbadora que crea una sensación de horror.

ParaNorman

Esta cinta animada stop-motion del 2012 encantó a todos los niños en su época, coronándose como uno de los favoritos del terror entre los jóvenes. Su estética detallada y meticulosamente diseñada brinda al espectador una sensación de extrañeza e incomodidad. La trama sigue a Norman Babcock un niño que tiene la habilidad de hablar con los muertos.

Saga Crepúsculo

A pesar de que muchos usuarios han destacado que esta saga no pertenece al género, muchos internautas han demostrado que nunca es un mal momento para revivir estas clásicas cintas de romance y fantasía que muestran otra cosmovisión de los vampiros y su capacidad para mezclarse y crear vínculos afectivos con la raza humana. Esta historia de amor llena de desafíos y obstáculos dejó huella en el cine moderno.

Tu temporada favorita ya está aquí. El #FestivalDelTerror arranca este 9 de octubre en Cinemex. Prepárate para revivir tus clásicos del miedo... cómo deben verse: en la pantalla grande. pic.twitter.com/bkCO8j4oiQ — Cinemex (@Cinemex) October 5, 2025

Finalmente, para consultar los horarios se recomienda mantenerse pendiente de las redes oficiales de Cinemex.

