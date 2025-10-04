Halloween 2025: las mejores películas de terror para maratonear en octubre, según la IA

Octubre es el mes favorito de los amantes del cine de terror, pues con la llegada de Halloween, preparar un maratón de películas llenas de sustos, misterio y suspenso es el plan perfecto para convivir en compañía de familia y amigos.

Actualmente, con la amplia variedad de filmes que están disponibles en distintas plataformas de streaming, elegir los mejores títulos puede resultar ser una tarea difícil, por este motivo recurrimos a la IA para saber las recomendaciones más populares que aseguran sumergir en el terror y el suspenso a cualquier espectador.

Las mejores películas de terror para ver en octubre

El Exorcista (1973)

Considerada una de las películas de terror más icónicas de la historia, sigue siendo un clásico perfecto para cualquier maratón. La posesión de Regan continúa estremeciendo a generaciones enteras.

Halloween (1978)

Michael Myers es uno de los villanos más aterradores del cine. Su debut marcó el inicio de una saga que definió el género “slasher” y que sigue siendo ideal para octubre.

El Conjuro (2013)

Basada en hechos reales, relata los casos de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Con una atmósfera oscura y escenas impactantes, es un imprescindible para maratonear.

It (2017)

La nueva adaptación de la novela de Stephen King nos presenta a Pennywise, el payaso más aterrador del cine. Perfecta para quienes disfrutan de sustos intensos y una buena historia.

Hereditary (2018)

Una película de terror psicológico que se ha convertido en un referente moderno del género. Su historia perturbadora y giros inesperados la hacen ideal para una noche de suspenso.

El Aro (2002)

Este remake japonés-estadounidense trae consigo una de las leyendas urbanas más espeluznantes: una cinta maldita que condena a muerte a quien la vea.

Midsommar (2019)

Un festival sueco en apariencia tranquilo se convierte en un verdadero infierno. Esta película mezcla el terror psicológico con rituales inquietantes a plena luz del día.

Actividad Paranormal (2007)

Con bajo presupuesto pero gran impacto, se convirtió en un fenómeno global. Sus escenas grabadas al estilo “found footage” la hacen aún más inquietante.

Siniestro (2012)

Un escritor descubre cintas caseras que revelan asesinatos brutales conectados con una presencia demoníaca. Una opción perfecta para quienes disfrutan del suspenso sobrenatural.

Pesadilla en la Calle del Infierno (1984)

Freddy Krueger es un clásico villano que aterroriza en los sueños de los adolescentes. Una película que no puede faltar en un maratón de terror en octubre.

