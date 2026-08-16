A unas semanas del regreso a clases de cientos de estudiantes de educación básica y media superior, la Procuraduría del Consumidor (Profeco) organizó diversas Ferias de Regreso a Clases para dar a los consumidores descuentos en productos básicos de la lista de útiles.

¿Qué habrá en las Ferias de Regreso a Clases?

En las distintas ferias podrás encontrar productos para completar la lista de útiles, como mochilas, calzado, libros y otros productos básicos, además de servicios de telecomunicaciones que contarán con descuentos y promociones.

Además, habrá servicios gratuitos como cortes de cabello y certificados médicos.

También podrán obtener asesorías jurídicas y y talleres de Tecnologías Domésticas.

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Ubicaciones Feria de Regreso a Clases

La feria tendrá 54 sedes, de las cuales están ubicadas en distintos estados del país. En la página oficial se pueden observar con detalle las direcciones, además de las fechas en las que estarán disponibles al público.

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Esta es la lista de las sedes:

Iguala - Explanada del Palacio Municipal San Luis Potosí -Plaza de Carmen Tepic - Andador Amado Nervo Poniente Oaxaca - A un costado de la Catedral Tehuacán - Parque Juárez Cancún - Parque de las Palapas Querétaro - Plaza Gran Cué León - Edificio de la Cámara de Comercio Puebla - Plaza de la Democracia Tlaxcala - Parque Benito Juárez Veracruz - Parque Coronel Manuel Gutiérrez Zamora Xalapa - Bajos de Palacio Municipal Tampico - Sitio de Exposiciones Cd. Madero - Auditorio Américo Villareal Altamira - Plaza de la Constitución Cd. Victoria - Paseo Libre 19 Cd. Valles - Gran Salón Pánuco - Gimnasio Municipal Alfonso Guzmán Neyra Tabasco - Gran Salón Villahermosa, parque Tomás Garrido Canabal Las Choapas - Parque Central Benito Juárez Escárcega - Parque principal Miguel Hidalgo y Costilla Carmen - Parque Tila Campeche - Unidad Deportiva 20 de Noviembre Jojutla - Auditorio Municipal Juan Antonio Tlaxcoapan Cuauhtémoc - Plaza Benito Juárez / Plaza Cd. Cuauhtémoc frente la Presidencia Municipal Durango - Plaza IV Centenario Guadalupe Zacatecas - Explanada de la Presidencia Municipal de Guadalupe Zacatecas Aguascalientes - Centro de Artes Visuales La Paz - Parque Jardín Velasco Azcapotzalco - Jardín Parque Hidalgo Milpa Alta - Explanada de la Alcaldía Milpa Alta Cuajimalpa - Explanada de la Alcaldía Cuajimalpa Morelia - Plaza Valladolid Cuitzeo - Jardín Principal Cd. Juárez - Parque Central Zapopan - Estación Tren Ligero Zapopan Centro San Nicolas de los Garzas - Unidad Deportiva José Navarro Cajeme - Centro Magno Mérida - Cámara de Comercio Otumba - Plaza de la Constitución Pachuca - Parque Cultural Hidalguense, estacionamiento Gota de Plata Tijuana - Plaza Galerías Hipódromo Tlalnepantla - Suburbano estación de San Rafael Naucalpan - Plaza Revolución Cuautitlán Izcalli - Zona de Bancos Ecatepec - Explanada Central San Mateo Atenco - Palacio Municipal de San Mateo Atenco Torreón - Cámara de Comercio Irapuato - Explanada de la Plaza de los Fundadores Reynosa - Auditorio Municipal Río Bravo - Unidad Deportiva Las Liebres Culiacán - Polideportivo Juan S. Millán Comitán - Parque Central de Comitán Colima - Cancha Deportiva del Mirador

Para conocer mayor información sobre las ubicaciones fuera de la Ciudad de México, el link se encuentra en el sitio oficial de Profeco.

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¿Dónde y cuándo estará la Feria de Regreso a Clases en CDMX?

La CDMX también contará con un sede, la cual se ubica en Expo Reforma, ubicado en la Av. Morelos 67, Juárez, Cuauhtémoc.

Se llevará a cabo el 15 y 16 de agosto en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Como mayor referencia, la zona se encuentra cerca de las estaciones del Metrobús, Defensoría Pública y Amajac.

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¿La Feria de Regreso a Clases es gratuita?

Para entrar a una de las diversas ferias, no se requiere pagar algún tipo de boleto de entrada.

Las Feria de Regreso a Clases son gratuitas y abiertas a todo el público.

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Mario Delgado, recorre Feria de Regreso a Clases 2026

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, recorrieron la Feria de Regreso a Clases 2026 ubicada en la Expo Reforma en la Ciudad de México.

Durante el recorrido, Delgado Carrillo sostuvo que la feria es una buena opción para madres, padres y familias de los casi 10 millones de niñas y niños de escuelas primarias públicas del país, beneficiarios de la Beca Rita Cetina de apoyo para la adquisición de uniformes y útiles escolares para el ciclo escolar 2026-2027.

Explicó que en las 55 ferias instaladas en el país también se entrega la tarjeta de la Beca Rita Cetina a fin de que las familias puedan aprovechar este apoyo para adquirir útiles y material escolar para el regreso a clases, el próximo 31 de agosto.

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Adicionalmente, reconoció el trabajo y esfuerzo de la Profeco para convocar a fabricantes y proveedores de útiles, uniformes, tenis y calzado con el objetivo de que ofrezcan buenos precios y las familias estén preparadas para el próximo regreso a clases.

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