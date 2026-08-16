Economía | 16-08-26 | 18:17 |

A unas semanas del de cientos de estudiantes de educación básica y media superior, la Procuraduría del Consumidor (Profeco) organizó diversas para dar a los consumidores descuentos en productos básicos de la lista de útiles.

¿Qué habrá en las Ferias de Regreso a Clases?

En las distintas ferias podrás encontrar productos para completar la lista de útiles, como mochilas, calzado, libros y otros productos básicos, además de servicios de telecomunicaciones que contarán con descuentos y promociones.

Además, habrá servicios gratuitos como cortes de cabello y certificados médicos.

También podrán obtener asesorías jurídicas y y talleres de Tecnologías Domésticas.

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Ubicaciones Feria de Regreso a Clases

La feria tendrá 54 sedes, de las cuales están ubicadas en distintos estados del país. En la página oficial se pueden observar con detalle las direcciones, además de las fechas en las que estarán disponibles al público.

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Esta es la lista de las sedes:

  1. Iguala - Explanada del Palacio Municipal
  2. San Luis Potosí -Plaza de Carmen
  3. Tepic - Andador Amado Nervo Poniente
  4. Oaxaca - A un costado de la Catedral
  5. Tehuacán - Parque Juárez
  6. Cancún - Parque de las Palapas
  7. Querétaro - Plaza Gran Cué
  8. León - Edificio de la Cámara de Comercio
  9. Puebla - Plaza de la Democracia
  10. Tlaxcala - Parque Benito Juárez
  11. Veracruz - Parque Coronel Manuel Gutiérrez Zamora
  12. Xalapa - Bajos de Palacio Municipal
  13. Tampico - Sitio de Exposiciones
  14. Cd. Madero - Auditorio Américo Villareal
  15. Altamira - Plaza de la Constitución
  16. Cd. Victoria - Paseo Libre 19
  17. Cd. Valles - Gran Salón
  18. Pánuco - Gimnasio Municipal Alfonso Guzmán Neyra
  19. Tabasco - Gran Salón Villahermosa, parque Tomás Garrido Canabal
  20. Las Choapas - Parque Central Benito Juárez
  21. Escárcega - Parque principal Miguel Hidalgo y Costilla
  22. Carmen - Parque Tila
  23. Campeche - Unidad Deportiva 20 de Noviembre
  24. Jojutla - Auditorio Municipal Juan Antonio Tlaxcoapan
  25. Cuauhtémoc - Plaza Benito Juárez / Plaza Cd. Cuauhtémoc frente la Presidencia Municipal
  26. Durango - Plaza IV Centenario
  27. Guadalupe Zacatecas - Explanada de la Presidencia Municipal de Guadalupe Zacatecas
  28. Aguascalientes - Centro de Artes Visuales
  29. La Paz - Parque Jardín Velasco
  30. Azcapotzalco - Jardín Parque Hidalgo
  31. Milpa Alta - Explanada de la Alcaldía Milpa Alta
  32. Cuajimalpa - Explanada de la Alcaldía Cuajimalpa
  33. Morelia - Plaza Valladolid
  34. Cuitzeo - Jardín Principal
  35. Cd. Juárez - Parque Central
  36. Zapopan - Estación Tren Ligero Zapopan Centro
  37. San Nicolas de los Garzas - Unidad Deportiva José Navarro
  38. Cajeme - Centro Magno
  39. Mérida - Cámara de Comercio
  40. Otumba - Plaza de la Constitución
  41. Pachuca - Parque Cultural Hidalguense, estacionamiento Gota de Plata
  42. Tijuana - Plaza Galerías Hipódromo
  43. Tlalnepantla - Suburbano estación de San Rafael
  44. Naucalpan - Plaza Revolución
  45. Cuautitlán Izcalli - Zona de Bancos
  46. Ecatepec - Explanada Central
  47. San Mateo Atenco - Palacio Municipal de San Mateo Atenco
  48. Torreón - Cámara de Comercio
  49. Irapuato - Explanada de la Plaza de los Fundadores
  50. Reynosa - Auditorio Municipal
  51. Río Bravo - Unidad Deportiva Las Liebres
  52. Culiacán - Polideportivo Juan S. Millán
  53. Comitán - Parque Central de Comitán
  54. Colima - Cancha Deportiva del Mirador

Para conocer mayor información sobre las ubicaciones fuera de la Ciudad de México, el se encuentra en el sitio oficial de Profeco.

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¿Dónde y cuándo estará la Feria de Regreso a Clases en CDMX?

La CDMX también contará con un sede, la cual se ubica en Expo Reforma, ubicado en la Av. Morelos 67, Juárez, Cuauhtémoc.

Se llevará a cabo el 15 y 16 de agosto en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Como mayor referencia, la zona se encuentra cerca de las estaciones del Metrobús, Defensoría Pública y Amajac.

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¿La Feria de Regreso a Clases es gratuita?

Para entrar a una de las diversas ferias, no se requiere pagar algún tipo de boleto de entrada.

Las Feria de Regreso a Clases son gratuitas y abiertas a todo el público.

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Mario Delgado, recorre Feria de Regreso a Clases 2026

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, recorrieron la Feria de Regreso a Clases 2026 ubicada en la Expo Reforma en la Ciudad de México.

Durante el recorrido, Delgado Carrillo sostuvo que la feria es una buena opción para madres, padres y familias de los casi 10 millones de niñas y niños de escuelas primarias públicas del país, beneficiarios de la Beca Rita Cetina de apoyo para la adquisición de uniformes y útiles escolares para el ciclo escolar 2026-2027.

Explicó que en las 55 ferias instaladas en el país también se entrega la tarjeta de la Beca Rita Cetina a fin de que las familias puedan aprovechar este apoyo para adquirir útiles y material escolar para el regreso a clases, el próximo 31 de agosto.

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Adicionalmente, reconoció el trabajo y esfuerzo de la Profeco para convocar a fabricantes y proveedores de útiles, uniformes, tenis y calzado con el objetivo de que ofrezcan buenos precios y las familias estén preparadas para el próximo regreso a clases.

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aov/rmlgv

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