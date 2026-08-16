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A unas semanas del regreso a clases de cientos de estudiantes de educación básica y media superior, la Procuraduría del Consumidor (Profeco) organizó diversas Ferias de Regreso a Clases para dar a los consumidores descuentos en productos básicos de la lista de útiles.
¿Qué habrá en las Ferias de Regreso a Clases?
En las distintas ferias podrás encontrar productos para completar la lista de útiles, como mochilas, calzado, libros y otros productos básicos, además de servicios de telecomunicaciones que contarán con descuentos y promociones.
Además, habrá servicios gratuitos como cortes de cabello y certificados médicos.
También podrán obtener asesorías jurídicas y y talleres de Tecnologías Domésticas.
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Ubicaciones Feria de Regreso a Clases
La feria tendrá 54 sedes, de las cuales están ubicadas en distintos estados del país. En la página oficial se pueden observar con detalle las direcciones, además de las fechas en las que estarán disponibles al público.
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Esta es la lista de las sedes:
- Iguala - Explanada del Palacio Municipal
- San Luis Potosí -Plaza de Carmen
- Tepic - Andador Amado Nervo Poniente
- Oaxaca - A un costado de la Catedral
- Tehuacán - Parque Juárez
- Cancún - Parque de las Palapas
- Querétaro - Plaza Gran Cué
- León - Edificio de la Cámara de Comercio
- Puebla - Plaza de la Democracia
- Tlaxcala - Parque Benito Juárez
- Veracruz - Parque Coronel Manuel Gutiérrez Zamora
- Xalapa - Bajos de Palacio Municipal
- Tampico - Sitio de Exposiciones
- Cd. Madero - Auditorio Américo Villareal
- Altamira - Plaza de la Constitución
- Cd. Victoria - Paseo Libre 19
- Cd. Valles - Gran Salón
- Pánuco - Gimnasio Municipal Alfonso Guzmán Neyra
- Tabasco - Gran Salón Villahermosa, parque Tomás Garrido Canabal
- Las Choapas - Parque Central Benito Juárez
- Escárcega - Parque principal Miguel Hidalgo y Costilla
- Carmen - Parque Tila
- Campeche - Unidad Deportiva 20 de Noviembre
- Jojutla - Auditorio Municipal Juan Antonio Tlaxcoapan
- Cuauhtémoc - Plaza Benito Juárez / Plaza Cd. Cuauhtémoc frente la Presidencia Municipal
- Durango - Plaza IV Centenario
- Guadalupe Zacatecas - Explanada de la Presidencia Municipal de Guadalupe Zacatecas
- Aguascalientes - Centro de Artes Visuales
- La Paz - Parque Jardín Velasco
- Azcapotzalco - Jardín Parque Hidalgo
- Milpa Alta - Explanada de la Alcaldía Milpa Alta
- Cuajimalpa - Explanada de la Alcaldía Cuajimalpa
- Morelia - Plaza Valladolid
- Cuitzeo - Jardín Principal
- Cd. Juárez - Parque Central
- Zapopan - Estación Tren Ligero Zapopan Centro
- San Nicolas de los Garzas - Unidad Deportiva José Navarro
- Cajeme - Centro Magno
- Mérida - Cámara de Comercio
- Otumba - Plaza de la Constitución
- Pachuca - Parque Cultural Hidalguense, estacionamiento Gota de Plata
- Tijuana - Plaza Galerías Hipódromo
- Tlalnepantla - Suburbano estación de San Rafael
- Naucalpan - Plaza Revolución
- Cuautitlán Izcalli - Zona de Bancos
- Ecatepec - Explanada Central
- San Mateo Atenco - Palacio Municipal de San Mateo Atenco
- Torreón - Cámara de Comercio
- Irapuato - Explanada de la Plaza de los Fundadores
- Reynosa - Auditorio Municipal
- Río Bravo - Unidad Deportiva Las Liebres
- Culiacán - Polideportivo Juan S. Millán
- Comitán - Parque Central de Comitán
- Colima - Cancha Deportiva del Mirador
Para conocer mayor información sobre las ubicaciones fuera de la Ciudad de México, el link se encuentra en el sitio oficial de Profeco.
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¿Dónde y cuándo estará la Feria de Regreso a Clases en CDMX?
La CDMX también contará con un sede, la cual se ubica en Expo Reforma, ubicado en la Av. Morelos 67, Juárez, Cuauhtémoc.
Se llevará a cabo el 15 y 16 de agosto en un horario de 9:00 a 18:00 horas.
Como mayor referencia, la zona se encuentra cerca de las estaciones del Metrobús, Defensoría Pública y Amajac.
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¿La Feria de Regreso a Clases es gratuita?
Para entrar a una de las diversas ferias, no se requiere pagar algún tipo de boleto de entrada.
Las Feria de Regreso a Clases son gratuitas y abiertas a todo el público.
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Mario Delgado, recorre Feria de Regreso a Clases 2026
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, recorrieron la Feria de Regreso a Clases 2026 ubicada en la Expo Reforma en la Ciudad de México.
Durante el recorrido, Delgado Carrillo sostuvo que la feria es una buena opción para madres, padres y familias de los casi 10 millones de niñas y niños de escuelas primarias públicas del país, beneficiarios de la Beca Rita Cetina de apoyo para la adquisición de uniformes y útiles escolares para el ciclo escolar 2026-2027.
Explicó que en las 55 ferias instaladas en el país también se entrega la tarjeta de la Beca Rita Cetina a fin de que las familias puedan aprovechar este apoyo para adquirir útiles y material escolar para el regreso a clases, el próximo 31 de agosto.
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Adicionalmente, reconoció el trabajo y esfuerzo de la Profeco para convocar a fabricantes y proveedores de útiles, uniformes, tenis y calzado con el objetivo de que ofrezcan buenos precios y las familias estén preparadas para el próximo regreso a clases.
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aov/rmlgv
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