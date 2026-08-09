Ante la proximidad del retorno a las aulas en el nivel básico, la Procuraduría Federal del Consumidor (a través del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor) realiza un riguroso Estudio de Calidad sobre los artículos de mayor demanda en la lista escolar.

La investigación abarca la revisión técnica de 94 productos comercializados en el país, divididos en cuadernos de tamaño profesional, lápices de color, gomas blancas, juegos de geometría, sacapuntas y bolígrafos de tinta oleosa punto mediano.

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Análisis de cuadernos, lápices de colores y gomas de borrar mejor evaluados

De acuerdo con el organismo regulador, los 17 modelos de cuadernos analizados aprueban las pruebas de resistencia, gramaje y número de hojas sin presentar defectos en sus acabados. Sin embargo, la institución destaca variaciones considerables de precio entre marcas con desempeño equivalente. Por ejemplo, el cuaderno profesional no plastificado Scribe modelo NFL registra un costo de 79.91 pesos, mientras que la marca Stuk ofrece un producto de calidad similar (calificado como Muy Bueno) a un precio de 49.72 pesos.

Asimismo, marcas como Estrella presentan la mayor resistencia al desprendimiento de hojas, mientras que firmas como KIP, KIUT, Norma y Scribe sobresalen entre las mejor evaluadas en el promedio general.

Foto: Captura de pantalla en revista de Profeco

En el rubro de lápices de colores, la totalidad de las marcas examinadas cumple con la información comercial obligatoria. Las pruebas mecánicas determinan que ocho modelos destacan por la resistencia de sus puntillas, entre los que figuran Faber-Castell, Kores, Norma, Staedtler, Vinci y Mae.

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Según las conclusiones del laboratorio oficial, productos de la marca Maped (con un costo de 150.00 pesos) y Artesco (comercializado en 118.53 pesos) demuestran características de iluminación y durabilidad semejantes. En cuanto a las gomas blancas para borrar, las marcas Artesco, Kores, Maped, Office Depot, OfficeMax y Staedtler consiguen los niveles más altos de eficiencia al remover trazos con un mínimo desgaste.

Foto: Captura de pantalla en revista de Profeco

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Rendimiento en juegos de geometría, sacapuntas y bolígrafos para un consumo informado

El laboratorio oficial aplica exámenes específicos a los juegos de geometría para verificar la exactitud de sus escalas y la linealidad en los trazos. Aunque los nueve juegos evaluados reciben una calificación de Excelente en sus graduaciones, la dependencia detecta imperfecciones menores en los acabados de todos los modelos y señala fallas puntuales en el trazo del compás en las marcas Mae y Wacky.

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En materia de costo-beneficio, el juego de geometría Maped (con precio de 37.02 pesos) obtiene una calificación equivalente a la de marcas de mayor costo como Vinci (de 94.48 pesos).

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Respecto a los sacapuntas, el modelo analizado de la marca Maped presenta atascamientos y rotura de puntilla durante la prueba de uso continuo, mientras que las presentaciones Kores Snappy y Kum incumplen la norma oficial NOM-050-SCFI-2004 al omitir advertencias en su etiquetado.

En el apartado de bolígrafos de tinta azul, el empaque de 12 piezas de la marca Bic supera los 2 mil metros lineales de escritura y califica con Excelente a un precio de 51.45 pesos, posicionándose como una alternativa más económica frente a opciones como Pentel (con un costo de 235.55 pesos).

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La autoridad aconseja reutilizar útiles del ciclo anterior, comparar precios entre establecimientos formales y planificar las compras con anticipación.

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