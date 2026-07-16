Ayer por la tarde, las autoridades escolares confirman la salida oficial de vacaciones de los alumnos de educación básica, presentando al mismo tiempo el nuevo calendario escolar. Ante este contexto, hoy por la mañana la Secretaría de Educación Pública (SEP) comparte el listado oficial de útiles escolares mínimos para el inicio del ciclo 2026 - 2027.

Según el documento emitido por la SEP, esta propuesta busca orientar a las familias mexicanas sin representar una carga financiera excesiva.

Mamás y papás recorren la calle de Mesones en busca de precios bajos para surtir la lista de útiles escolares, incluida la mochila. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

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Un plan de ahorro y sustentabilidad en las aulas

De acuerdo con el sitio oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México, estos materiales complementan el uso de los libros de texto gratuitos entregados por el Estado. La institución señala que los textos vigentes "promueven experiencias de aprendizaje vinculadas con la realidad de las comunidades y el pensamiento crítico".

La dependencia estatal fomenta activamente que los docentes y directivos procuren, en la medida de lo posible, la reutilización de los recursos que ya se encuentran disponibles en los hogares de los estudiantes. Asimismo, la autoridad educativa aclara que el personal docente cuenta con la autonomía profesional para sugerir materiales adicionales solo cuando el desarrollo de proyectos específicos lo requiera.

Materiales sugeridos para preescolar, primaria y secundaria

A continuación, se detalla la lista de recursos básicos indispensables recomendados por la SEP para cada nivel educativo:

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Educación preescolar

Diferentes tipos de papel y pinturas.

Pinceles, brochas y lápices de colores.

Tijeras de punta roma, pegamentos y plastilina (con la condición estricta de que no sean productos tóxicos).

Estos materiales se acuerdan directamente entre educadores y familias según las necesidades particulares de cada plantel.

Educación primaria (primer y segundo grado)

Dos cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional.

Un cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo.

Lápices de colores de madera o pinturas de cera.

Cincuenta hojas blancas.

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Educación primaria (tercer grado)

Dos cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.

Un cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, bolígrafo, sacapuntas, goma para borrar, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo.

Una regla de plástico y lápices de colores de madera.

Cincuenta hojas blancas.

Educación primaria (cuarto, quinto y sexto grado)

Cuatro cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.

Un cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo.

Tijeras de punta roma y una caja de lápices de colores de madera.

Un juego de geometría y cincuenta hojas blancas.

Educación secundaria

Un cuaderno para cada disciplina (el formato lo determina cada profesor en función de su materia).

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar, tijeras y lápiz adhesivo.

Una caja de lápices de colores de madera.

Un juego de geometría y cincuenta hojas blancas.

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