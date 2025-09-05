Más Información

El desarrollo humano es la base de cualquier progreso, no solamente tiene que ver con la economía, tecnología y ciencia, dijo presidenta de la Asociación de Superación para y América Latina (Asume), Vanessa Slim Domit.

Recordó que su mamá, Soumaya Domit de Slim, pensaba que el “progreso verdadero no debe basarse solamente en lo económico, tecnológico y científico, tiene que ir acompañado de un desarrollo humano sólido”.

Durante "" que organizó , dijo que Asume se basa en tres principios.

Primero, la superación tiene que ser constante e ilimitada, segundo, la competencia debe ser conmigo mismo porque si una persona se compara con otros eso lo llevará “o al complejo o a la soberbia de sentirte mejor” y, tercero, la superación equilibrada.

Vivir de manera equilibrada significa tener metas en todos los ámbitos de la vida, es decir, en lo físico, afectivo, social, económicos, estético, intelectual, moral y espiritual.

Explicó que actualmente “vivimos en una época de mucho ruido externo en una época de inmediatez, que nos desconecta de nuestro yo, interior haciéndonos dudar de nosotros mismos, dejándonos muy vulnerables”.

Carlos Slim (10/02/2025). Foto: Diego Simón Sanchéz / Archivo EL UNIVERSAL
Carlos Slim (10/02/2025). Foto: Diego Simón Sanchéz / Archivo EL UNIVERSAL

Vanessa Slim Domit agregó que todo ello “nos hace confundir la felicidad con el placer, nos hace confundir el amor con el sexo, la amistad con los likes, la sabiduría con la información y el éxito con el aplauso”.

La hija de uno de los millonarios de México, , pidió a los asistentes al evento darle un verdadero valor a la vida, porque los seres humanos somos más que materia, por eso hay que aprender a amarnos a nosotros mismos.

Dijo que por eso hay personas que, aunque tienen éxito profesional, fama, dinero, no tienen una verdadera motivación y creen que su vida no vale la pena, porque no tienen un verdadero valor en su vida.

