Cuotas al IPAB alcanzan máximo histórico en 2024; esto son los bancos que más pagos hacen al instituto

Al cierre de 2024, las cuotas cobradas a los bancos por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) alcanzaron los 35 mil 74 millones de pesos (mdp), 4.6% más respecto del año previo y un monto histórico según los datos del organismo.

Según el IPAB, dicho monto fue favorecido por un buen año de captación de los bancos que operan en el país.

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que como parte del Paquete Económico 2026, los bancos ya no podrán deducir las cuotas que pagan al IPAB, con lo cual el erario podría obtener unos 10 mil millones de pesos.

Parte de los recursos que los bancos pagan como cuotas al IPAB se destinan al Fondo de Protección al Ahorro Bancario (FPAB), mecanismo que protege los depósitos de los clientes en caso de que una institución financiera enfrente problemas, incluida una posible quiebra.

Actualmente, el seguro de protección al ahorro bancario cubre hasta 400 mil Unidades de Inversión (Udis), equivalentes a más de 3.3 millones de pesos por persona. Al cierre más reciente, el saldo total del FPAB se ubicó en 106 mil 294 millones de pesos.

Bancos pagan 9 mil 489 mdp al IPAB en primer trimestre del año

En el primer trimestre de 2025, los bancos que operan en México pagaron un total de 9 mil 489 millones de pesos al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario por concepto de cuotas ordinarias.

Información del organismo detalla que en enero los pagos superaron los 3 mil 181 millones de pesos, en febrero alcanzaron 3 mil 149 millones, y en marzo sumaron 3 mil 157 millones de pesos.

Entre las instituciones, BBVA México fue el banco que más aportó, con un monto superior a los 2 mil 182 millones de pesos en el periodo. A este le siguieron Banorte, con mil 268 millones de pesos, y Santander, con mil 153 millones.

En cuarto lugar se ubicó Banamex, con más de 735 millones de pesos; después HSBC, con casi 670 millones; y Scotiabank, con más de 608 millones.

Más abajo estuvieron Inbursa, que pagó más de 446 millones de pesos, y Citi con casi 377 millones.

En conjunto, estos ocho bancos, los más grandes del sistema financiero en México, aportaron casi 7 mil 470 millones de pesos al IPAB entre enero y marzo de este año.

