El crecimiento de la economía de Estados Unidos se desaceleró más de lo esperado en los últimos meses de 2025, al concluir el primer año del regreso de Donald Trump a la presidencia. El crecimiento del PIB fue de 2.2%

La mayor economía del mundo se expandió a una tasa anual del 1.4% en el último trimestre del año pasado, es decir de octubre a diciembre, informó el viernes el Departamento de Comercio estadounidense.

Esa cifra estuvo significativamente por debajo del ritmo del 2.5% que los analistas habían pronosticado para el trimestre. A su vez, el crecimiento de 2025 se situó en 2.2%.

El Departamento de Comercio señaló que el crecimiento más lento del cuarto trimestre "reflejó descensos en el gasto público y las exportaciones, así como una desaceleración del gasto de los consumidores".

Esto se vio parcialmente compensado por un repunte de las inversiones, añadió el informe.

Trump atribuye desaceleración al cierre de gobierno y responsabiliza a demócratas

Poco antes de que se difundieran los últimos datos oficiales, Trump atribuyó la desaceleración del Producto Bruto Interno (PIB) a un prolongado cierre presupuestario del gobierno el año pasado, del cual responsabilizó a los legisladores demócratas.

"El cierre demócrata le costó a Estados Unidos al menos dos puntos del PIB", escribió el mandatario republicano en su plataforma Truth Social.

Los analistas estiman en su mayoría que cualquier impacto sobre el crecimiento económico derivado de la parálisis presupuestaria de octubre y mediados de noviembre sea temporal.

La semana pasada comenzó un nuevo cierre del gobierno, pero solo afectó al Departamento de Seguridad Nacional.

