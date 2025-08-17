Mientras para muchas familias el verano significa descanso, para el comercio electrónico en México es una de las temporadas de mayor movimiento debido al regreso a clases.

Durante julio y agosto, los pedidos online suelen dispararse y con ellos los retos logísticos que implica entregar a tiempo en un país donde el tráfico turístico, las fechas especiales y la dispersión geográfica se vuelven factores determinantes.

De acuerdo con el proveedor Mail Boxes Etc, el comportamiento de compra digital en esta época del año, está marcado por dos grandes momentos: el Regreso a Clases y celebraciones como el Día del Perro (21 de julio) y el Día de los Abuelos (28 de agosto), pues estas fechas no solo generan un aumento en ventas, sino que también ponen presión sobre las entregas de última milla.

Lee también ¿Compraste en plataformas asiáticas?, desde mañana pagarás 33.5% de impuestos por la importación

Poniéndolo en cifras, el comercio electrónico mexicano cerró 2024 con un valor de 789 mil700 millones de pesos, 20% más que el año anterior, según datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Aunque eventos como el Hot Sale o el Buen Fin suelen acaparar la atención, en verano se registra una intensa actividad en categorías como moda (88% de penetración) y mascotas (63%), además de artículos para el hogar, calzado y electrónicos.

Foto: Benjamin Becerril / EL UNIVERSAL

“Las vacaciones no representan una pausa para el e-commerce; al contrario, se convierten en una oportunidad para adelantar compras, consentir a seres queridos o adquirir productos que no siempre están disponibles en tiendas físicas”, señaló Ilan Epelbaum, director general de Mail Boxes Etc en México.

El incremento en pedidos trae consigo una serie de desafíos logísticos: rutas más congestionadas en destinos turísticos, entregas dispersas geográficamente, picos de volumen en fechas específicas y una exigencia creciente de puntualidad y trazabilidad.

Lee también Mercado Libre mudaría su domicilio legal de Delaware a Texas; se busca unificar presencia de la compañía en EU, afirma

Para enfrentar este panorama, las empresas del sector refuerzan sus operaciones con estrategias que incluyen contratación temporal de personal, sistemas de seguimiento en tiempo real, rutas dinámicas, analítica predictiva y alianzas locales, sobre todo en zonas turísticas o de difícil acceso.

Un ejemplo de esta dinámica fue el Prime Day 2025, celebrado entre el 15 y el 21 de julio, que superó las cifras récord del año anterior, cuando las ventas crecieron 11%.

“En un entorno donde la inmediatez ya es el estándar, las compañías logísticas tenemos que responder sin excusas. No importa si es verano o invierno: la experiencia de entrega debe ser impecable”, concluyó Epelbaum.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm