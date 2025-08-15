Más Información

Mérida, Yucatán.- El sector turístico de reconoce que la inseguridad en las carreteras de la región sureste del país ha reducido el arribo de visitantes a Yucatán, situación que impacta en la ocupación hotelera.

"Yucatán se mantiene como uno de los estados más seguros del país y con alta conectividad aérea, pero la inseguridad en carreteras de la región ha frenado la llegada de visitantes por vía terrestre”, aseguró el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán (AMHY),

Señaló también que el problema de la inseguridad ha mermado el flujo de turistas que tradicionalmente recorrían la ruta conocida como del Mundo Maya y permanecían de tres a cuatro días en la entidad.

Disminuye llegada de visitantes a Yucatán por vía terrestre. Foto: Especial.
Martín Pacheco indicó que por esta problemática de inseguridad se esperaba alcanzar 70% de ocupación en cuartos de hotel en el interior del estado y 60% en , sin embargo, adelantó que los resultados no serán favorables.

Admitió que en la recta final de las vacaciones será imposible revertir esta tendencia, “pues nada más quedan dos semanas y una campaña en este momento difícilmente puede mejorar la situación”.

Agregó que en 2024, el verano dejó una ocupación hotelera de 55% en Yucatán, cifra que este año no podrá superarse.

