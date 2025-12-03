A unos días de dejar la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, detalló que desde hace tiempo se conformó el Consejo de Promoción de Inversiones el cual se reunía cada 45 días.

“Este grupo nos hemos estado reuniendo con la presidenta cada 45 o 50 días para hablar de inversión, de los temas nacionales, es un diálogo que tienen los grandes empresarios con la presidenta”, Claudia Sheinbaum.

Cervantes, quien dejará el cargo el 10 de diciembre, para que asuma al cargo de presidente del CCE, José Medina Mora, explicó que “es el mismo grupo que trabaja en la parte privada con el Plan México, en el que participa Altagracia Gómez Sierra".

Se trata de un consejo para hablar de inversión y oportunidades que hay en el país a fin de atraer inversiones.

“Hay proyectos de inversión que hay que seguir promoviendo y empujando, porque la infraestructura y los proyectos de innovación son muy importantes, son las dos palancas de crecimiento. Acuérdate que la infraestructura mueve muchas ramas de la industria, del comercio y servicios”, explicó.

“Es hora de poner todos los motores en marcha” y añadió que hay mucho interés por México, como se ha visto con la visita de mandatarios como los presidentes de Francia, Canadá y Singapur.

Dicho consejo está conformado por los siguientes empresarios: presidente honorario de América Móvil y Grupo Carso, Carlos Slim Helú; el presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso y América Móvil, Carlos Slim Domit; el co-presidente ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez; el co-presidente ejecutivo de Televisa, Alfonso de Angoitia; el presidente de Grupo Bal, Alejandro Bailleres Gual; el director general de Femsa, José Antonio Fernández Garza; el director general de Grupo Comercial Chedraui, José Antonio Chedraui; el presidente de Mexichem, Juan Pablo del Valle; el CEO de Fibra Danhos, Pablo del Valle Perochena; el director general de Fibra Danhos, Salvador Daniel Kabbaz Zaga; el director general de la Corporación Interamericana de Entretenimiento, Alejandro Soberón Kuri; Pablo Chico Hernández, consejero de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur).

El presidente del Consejo de Administración de ALFA, Álvaro Fernández Garza; el presidente del Consejo de administración de Grupo Financiero Banorte, Carlos Hank González; la presidenta del Consejo de Almacenes Distribuidores de la Frontera, Guadalupe de la Vega; la presidente de Grupo Aeroportuario del Pacífico, Laura Diez Barroso; y la directora general de Real Estate Media Group, Gisselle Morán Jiménez.

