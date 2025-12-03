Más Información
Los principales motores de la economía reportaron resultados negativos durante septiembre de 2025, pues mientras la inversión física ligó dos meses a la baja, el consumo privado interno se estancó, revelan los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La Formación Bruta de Capital Fijo, que comprende el gasto en maquinaria y equipo, así como en construcción reportó una baja mensual de 0.3% en el noveno mes del año, luego de registrar una caída de 3.0% en agosto.
Este resultado se debió a que la inversión en construcción reportó un retroceso mensual de 2.6%, ligando cuatro meses a la baja. A su interior la edificación residencial cayó 3.9%, en tanto que la no residencial disminuyó 0.9%, debido al estancamiento de obra pública y privada.
Por su parte, la inversión en maquinaria y equipo logró un avance mensual de 1.9% en septiembre pasado. La de origen nacional disminuyó 0.5%, mientras que la importada repuntó 3.8%, debido al aumento de 4.9% de maquinaria y equipo adquirida en el exterior.
Se frena el consumo privado
El otro impulsor de la economía, el Consumo Privado en el Mercado Interior reportó una ligera disminución mensual de 0.01% en el noveno mes del año, después de tres meses de resultados positivos.
El consumo de bienes y servicios nacionales observó una baja mensual mínima de 0.03%. A su interior, el de bienes retrocedió 0.1%, mientras que la demanda de servicios subió 0.03%. Por su parte, el consumo de bienes importados bajó 0.04%.
De esta forma, el consumo privado interno registró un incremento a tasa anual de 2.1% en septiembre con base en cifras ajustadas por estacionalidad, mientras que la inversión física cayó 8.4%, ligando 13 meses a la baja.
