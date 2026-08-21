El Banco de México (Banxico) advirtió que la inflación bajará más lento de lo previsto debido a las colegiaturas y la resistencia de los precios de otros servicios por el aumento de los salarios.

“Según la matriz insumo-producto, los salarios representan 70% de los costos totales de instituciones educativas”, dijo uno de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno, cuyo nombre no se revela en la minuta de la reunión del 5 y 6 de agosto, que dio a conocer Banxico este jueves.

Opinó que los aumentos salariales, si bien se han moderado, podrían incidir en las colegiaturas.

Fuente: Inegi

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Argumentó que el nivel de inflación en los servicios educativos está asociado en parte a que sus precios se habían quedado rezagados, ya que durante la pandemia no pudieron ajustarse ante la menor capacidad de pago de las familias.

Otro miembro del órgano colegiado indicó que la inflación de servicios de educación y vivienda se incrementó.

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Los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que la educación privada se encareció 5.9% el mes pasado y sigue por encima de la inflación desde junio de 2023.

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Las guarderías y estancias infantiles lideran los ajustes, cuyos servicios cuestan 7.2% más que hace un año; seguidas de las primarias y preescolares, ambos con alzas de 6.8%.

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En el otro extremo, con los incrementos más moderados, se encuentran las carreras cortas, al subir 3.6% en el último año.

Las colegiaturas también se encarecen por arriba de artículos como libros y papelería, que en julio pasado subieron 3.4%.

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Al analizar las 55 ciudades que monitorea el Inegi, el coordinador de Datos de México, ¿cómo vamos?, Axel Eduardo González Gómez, encontró que los precios de la educación privada se elevaron principalmente en Fresnillo, Zacatecas, y Tulancingo, Hidalgo.

Banxico indicó que la economía mexicana podría registrar en 2026 tres años consecutivos creciendo por debajo de su promedio histórico, pero aun así no disminuirán las presiones inflacionarias.

La autoridad monetaria añadió que la presencia del fenómeno climático El Niño podría implicar choques adversos sobre la oferta agrícola durante la segunda mitad del año, lo que generaría presiones inflacionarias directas y dar lugar a efectos de segunda ronda.

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Un integrante de la Junta de Gobierno estableció que si bien la disminución de la inflación en los últimos meses es positiva, aún hay dos problemas fundamentales.

Mencionó que la inflación de servicios persiste en niveles elevados y las expectativas no son consistentes con la convergencia. Puntualizó que la mejora en el panorama inflacionario se debe a reversión de choques y no a corrección de presiones estructurales.

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Cambio de planes

En la minuta número 126 se menciona que la mayoría, es decir, cuatro de los cinco miembros del órgano colegiado, señaló que se sigue anticipando que las inflaciones general y subyacente desciendan a lo largo del horizonte de pronóstico, pero de manera más gradual que lo anteriormente previsto.

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Tres de ellos dijeron que se espera que la inflación converja a la meta de 3% en el cuarto trimestre de 2027.

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Uno precisó que ello no modifica la tendencia descendente esperada para la inflación, según el relato de la discusión y motivación de los votos.

La mayoría detalló que el ajuste en la trayectoria prevista obedece a la persistencia que sigue exhibiendo la inflación de servicios.

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Algunos miembros esgrimieron que la revisión de las previsiones de inflación también refleja efectos base en la no subyacente.

Uno aseveró que, a pesar del ajuste al pronóstico, este no es compatible con las expectativas de mediano plazo de los analistas.

Algunos explicaron que los ajustes en precios relativos derivados de choques de oferta en los mercados de energéticos como factores adicionales incidieron en dicha revisión.

Un integrante de la Junta consideró que la reducción esperada en servicios dependerá de la evolución de los salarios nominales.

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