Cemex dio a conocer sus resultados correspondientes al cuarto trimestre y año completo 2025, reportando avances significativos en varios rubros.

Para el año completo, el flujo de efectivo libre aumentó 50% ajustado por efectos no recurrentes, incluyendo indemnizaciones y operaciones discontinuas.

El flujo de operaciones aumentó 1%, apoyado por el proyecto de reducción de costos; y la utilidad neta anual aumentó 2%.

Con un impulso notable en la segunda mitad del año, apoyado por la recuperación en México y Europa, Oriente Medio y África; las ventas netas y el flujo de operaciones del cuarto trimestre crecieron a doble dígito.

“Estoy orgulloso de lo que hemos logrado hasta ahora y espero resultados aún mejores en 2026, apoyados por nuestro plan de transformación, una mejora en la demanda de mercado y el apalancamiento operativo en la mayoría de nuestros mercados”, dijo Jaime Muguiro, director general de Cemex, en un comunicado.

“Quiero reconocer a nuestros equipos en toda la organización, ya que 2025 fue un año exigente con la introducción de nuestro plan de transformación, que requirió disciplina, resiliencia y una fuerte mentalidad de ejecución”, agregó.

Como parte del plan de reestructuración, Cemex redujo su plantilla un 10% en el cuarto trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Estos despidos estuvieron acompañados de 48 millones de dólares en costos de indemnización, así como de gastos relacionados con la venta de la unidad de Cemex en Panamá y la amortización de determinadas adquisiciones y activos anteriores.

Estos factores llevaron a Cemex a registrar una pérdida neta en el trimestre, revirtiendo las ganancias del mismo periodo del año anterior.

A pesar de los gastos ⁠extraordinarios, las ventas trimestrales aumentaron 11%, hasta alcanzar los 4 mil 180 millones de dólares, superando las estimaciones, y Cemex atribuyó el aumento a los mejores resultados obtenidos tanto en México como en Europa, Oriente Medio y África.

Asimismo, el Consejo de Administración de Cemex propuso que se presente para aprobación en la próxima Asamblea General de Accionistas, a finales de marzo, un dividendo anual en efectivo cerca de 40% mayor al anunciado en 2025.

La compañía también planea activar su programa de recompra de acciones, con la intención de recomprar hasta 500 millones de dólares en los próximos tres años.

