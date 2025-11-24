Por noveno año consecutivo, Cemex es la compañía líder en el sector “Materiales de Construcción” y también una de las 11 firmas con mejor reputación en el país, de acuerdo con el ranking de Merco Empresas México 2025.

Un año exitoso

Cemex destacó entre 200 compañías evaluadas por Merco, que cada año analiza diversos indicadores para determinar cuáles son las que desarrollan las mejores prácticas en sus actividades, y que también resultan más atractivas para atraer talento y fidelizarlo.

“En Cemex trabajamos todos los días por innovar y mejorar nuestros procesos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores. Por ello invertimos en tecnología, exploramos las mejores prácticas, nos allegamos de los mejores colaboradores y revisamos constantemente nuestros resultados”, dijo Carlos Garza, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Entre 2013 y 2016 Cemex fue la compañía líder en la categoría de “Cementeras”, misma que se transformó, y desde el 2017 ha encabezado el sector "Materiales de Construcción" de manera consecutiva.

Un rubro en donde la empresa ha mostrado grandes avances es en el de “Reputación”. En 2024 ocupó el puesto 17 y este 2025 escaló 6 lugares, para situarse en el sitio 11.

Foto: Cortesía Cemex

Ese avance fue posible gracias a la recuperación de la calificación crediticia de grado de inversión, la reanudación de inversiones estratégicas, su programa de descarbonización y alinearse con los más altos estándares globales.

También destacó por alcanzar el segundo sitio de la categoría “Gobierno”, por su compromiso ético, las prácticas de transparencia que implementa, sus políticas de gobernanza empresarial, y su responsabilidad social, ambiental y con el país.

Desempeño constante

El resultado de esta edición evidencia la trayectoria sólida que Cemex ha construido durante 119 años, tiempo en el que se ha consolidado como referente de la industria.

Con raíces mexicanas, la compañía impulsa soluciones innovadoras que responden al presente y se proyectan hacia el futuro, manteniendo su compromiso con la calidad.