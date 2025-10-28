Apple superó los cuatro billones de capitalización en bolsa brevemente durante la sesión de este martes y se convirtió en la tercera empresa en lograrlo, después Nvidia y Microsoft.

Las acciones de la fabricante del iPhone subieron la mañana de este martes hasta su cotización máxima, de 269.87 dólares, superando el umbral de los cuatro billones de capitalización por primera vez.

Las grandes tecnológicas estadounidenses, que son las cotizadas más grandes del país y también del mundo, han aumentado su valor casi al unísono en los últimos años a medida que progresan sus productos.

Según los analistas, Apple está subiendo en bolsa por las buenas perspectivas de demanda de su último modelo de iPhone (17) pese a la preocupación por la política arancelaria de EU y la competencia china.

Apple fue la primera empresa del mundo que superó un billón de dólares de capitalización en 2018. Foto: Unsplash

Nvidia, la primera empresa en superar los 4 billones de dólares en capitalización

Nvidia, fabricante de chips líder en inteligencia artificial (IA), fue la primera empresa en superar los 4 billones de dólares el pasado julio, impulsada por el "bum"' en ese sector, y actualmente se sitúa en unos 4.5 billones.

Microsoft fue la segunda en registrar ese hito, también en julio, después de publicar unos resultados trimestrales que reflejaban la buena marcha de su negocio en la nube, Azure, y ahora se sitúa en 4,03 billones.

Las 'Big Tech' han ido pisándose los talones en Wall Street, aunque Apple, que antes encabezaba la carrera, ha perdido el trono al quedar relegada a las otras dos más grandes en el campo de la IA.

Apple fue la primera empresa del mundo que superó un billón de dólares de capitalización en 2018, después alcanzó los dos billones en 2020 y los tres billones en 2022, por lo que parece ralentizar su ritmo.

