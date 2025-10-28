Luego de publicar su reporte trimestral al cierre se septiembre, en el que se evidencia un incremento de doble dígito en sus pasivos a proveedores, Pemex afirmó nuevamente que el saldo se reducirá en los siguientes meses.

“En los próximos meses se van a liquidar 220 mil millones de pesos de adeudos”, expuso la empresa que dirige Víctor Rodríguez Padilla en un comunicado este martes.

La petrolera explicó que en los primeros nueve meses del año, los pagos a proveedores y contratistas han sido de 299 mil millones de pesos, pero para los siguientes meses se van a sumar al proceso de pago los recursos disponibles del Programa de Financiamiento de Inversión 2025, coordinado por Banobras, el cual ya liquidó facturas por 2 mil 912 millones de pesos en septiembre y 26 mil 285 millones de pesos en octubre.

Lee también Pemex sufre pérdida de 61 mil 242 mdp pese a nuevo rescate

“El 27 de octubre de 2025, Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025, que reflejan avances significativos en su desempeño operativo, financiero y estratégico.

“Estos resultados consolidan el compromiso de la empresa con la eficiencia, la responsabilidad institucional y la sostenibilidad”, apuntó la empresa.

En el reporte trimestral publicado el lunes, Pemex señaló que su deuda con proveedores y contratistas ascendió a 517 mil 098 millones de pesos un crecimiento de 28.4%, respecto a los 402 mil 874 millones reportados al cierre de septiembre de 2024, es decir un año antes.

Lee también Deuda de Pemex con proveedores creció 37% a septiembre de 2025

El monto en dólares al cierre de septiembre 2025 se ubicó en 28 mil 130 millones un crecimiento anual de 37.1% respecto a los 20 mil 524 millones de dólares reportados un año antes.

En el reporte de trimestral publicado este lunes Pemex señaló que su deuda con proveedores y contratistas ascendió a 517 mil 098 millones de pesos un crecimiento de 28.4%. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

La lectura de Pemex

Al 31 de diciembre de 2024, el saldo contable de la cuenta denominada “proveedores” fue de 505 mil millones de pesos, mientras que al 30 de septiembre de 2025 es de 517 mil millones de pesos, es decir, una variación de 2.2%.

Esta cuenta contable se integra por los pasivos a proveedores registrados a través del documento denominado Copade (Codificación de Pagos y Adeudos), por provisiones contables de bienes y servicios en etapa de conciliación y por los adeudos de empresas filiales.

Recientemente el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, señaló que a inicios de 2026 espera avanzar en los pagos a proveedores y hacer un “borrón y cuenta nueva”.

Los compromisos de este gobierno son que Pemex sea sostenible en 2027.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc