El director general de Fomento Económico Mexicano (Femsa), Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera, relató brevemente cómo se vivió desde la empresa la ola de ataques que sufrieron sus tiendas el domingo pasado, en medio del operativo federal para la captura y que derivó en la muerte líder del CJNG, Nemesio Ocegueda, alias “El Mencho”.

En llamada con analistas sobre los resultados financieros de la compañía al cierre del cuarto trimestre de 2025, el directivo propietario de la cadena de tiendas Oxxo, reconoció el heroísmo de empleados y clientes que protegieron sus instalaciones.

“Hemos recibido decenas de videos, comentarios y testimonios de personas grabando, protegiendo nuestras tiendas y protegiendo a nuestros colaboradores. Tuvimos una empleada heroica que básicamente puso su vida en riesgo para salvar una de las tiendas. Quiero decir, antes que nada, que ningún cliente resultó herido durante estas disrupciones provocadas por el crimen organizado. Solo cuatro empleados sufrieron lesiones menores”, dijo.

Lee también Supermercados mantienen cerradas sus tiendas en Jalisco; Soriana y La Comer prevén abrir este martes

El directivo resaltó que los empleados están fuera de peligro, al mismo tiempo que reconoció que, ante la magnitud del evento, las afectaciones no fueron mayores.

“Tuvimos que cerrar, por precaución, hasta 6 mil de nuestras tiendas durante un día. Sí, 6 mil. Pero fue una medida preventiva. Al día siguiente ya habíamos reabierto más del 90% de ellas. Y hoy solo alrededor de 300 tiendas permanecen cerradas. Si se observa el nivel de daño que sufrió el país, nosotros tuvimos alrededor de 200 tiendas con algún tipo de afectación. Desde saqueos hasta incendios totales”, dijo.

De acuerdo con el directivo, la mayoría de esas tiendas estarán operando nuevamente en una semana aproximadamente.

Lee también Ante bloqueos, tiendas modifican horarios y suspenden operaciones; priorizan seguridad en Jalisco, Nayarit y Colima

En tanto, explicó que el ataque no fue directamente contra sus tiendas, sino que, debido a su presencia en gran parte del territorio nacional, se vuelven blanco en este tipo de eventos.

“La realidad es que estamos en todas partes. Estamos en cada pueblo de México. No hemos visto nada que sea específicamente en contra de nosotros; simplemente, al estar en todos lados, solemos ser de los primeros en ser objetivo. Pero también hubo otros supermercados, otras tiendas de conveniencia y cadenas de farmacias afectadas. Es solo que nosotros solemos recibir mayor cobertura mediática”, dijo.

"Estoy muy impresionado"; destaca labor de autoridades

Femsa reconoció la cercanía y colaboración con el personal de seguridad: el Ejército, la Guardia Nacional y las autoridades quienes han monitoreado la situación y colaborando con la compañía.

Lee también Violencia en Jalisco tras muerte de "El Mencho" deja 25 detenidos; saquean 69 tiendas Oxxo y dañan 18 sucursales del Banco del Bienestar

“Estoy muy impresionado con las autoridades de seguridad, tanto el Ejército como la Marina y la Guardia Nacional. La respuesta fue tremenda. Estoy muy agradecido por el rápido regreso a la normalidad.

"Realmente espero que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Contamos con protocolos establecidos que hicieron que mi equipo se sintiera muy orgulloso de cómo respondimos: sin incidentes con clientes y con lesiones menores en empleados que ya están fuera de peligro”; dijo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc