Más Información

Gobierno israelí aprueba acuerdo para liberar a rehenes; EU enviará 200 soldados para supervisar acuerdo

Gobierno israelí aprueba acuerdo para liberar a rehenes; EU enviará 200 soldados para supervisar acuerdo

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Vinculan a proceso a Norma Angélica "N", presunta implicada en asesinato de funcionarios de Clara Brugada

Vinculan a proceso a Norma Angélica "N", presunta implicada en asesinato de funcionarios de Clara Brugada

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

Se forma tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero: ¿Qué estados afectará?

Se forma tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero: ¿Qué estados afectará?

El Secretario de Economía, , dio a conocer a través de su red social X que se le otorgó el certificado tanto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como a la aerolínea Mexicana de Aviación.

La responsable de entregar el certificado fue Bárbara Botello Santibáñez, responsable de Marca Nacional y Política de Marcas Nacionales de la .

Lee también

El reconocimiento se entregó en una ceremonia realizada este 9 de octubre y el encargado de recibirlo fue el director general del AIFA, Isidoro Pastor Román.

La certificación Hecho en México está respaldada por la Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quienes buscan promover el mercado interno e impulsar el consumo de productos nacionales para fortalecer la soberanía productiva.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses