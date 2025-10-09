Más Información
El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer a través de su red social X que se le otorgó el certificado Hecho en México tanto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como a la aerolínea Mexicana de Aviación.
La responsable de entregar el certificado fue Bárbara Botello Santibáñez, responsable de Marca Nacional y Política de Marcas Nacionales de la Secretaría de Economía.
El reconocimiento se entregó en una ceremonia realizada este 9 de octubre y el encargado de recibirlo fue el director general del AIFA, Isidoro Pastor Román.
La certificación Hecho en México está respaldada por la Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quienes buscan promover el mercado interno e impulsar el consumo de productos nacionales para fortalecer la soberanía productiva.
