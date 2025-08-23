Como parte de la estrategia para apoyar a la industria nacional, ante la nueva política comercial internacional, el sector privado lanzó la campaña lo Hecho en México está mejor hecho”.

El objetivo de 30 empresas que financian la campaña es “despertar el orgullo de ser mexicanos, resaltar la calidad de lo que producimos y llamar a los consumidores a preferir lo Hecho en México”, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes.

Para lo que se realizaron cinco spots, que se transmitirán en medios de comunicación, en los mensajes se presentan los productos de seis empresas diferentes en cada uno de ellos

Lee también Mundial 2026: Anuncian creación de Comité de coordinación interinstitucional; garantizará derechos laborales durante la Copa del Mundo

Esta campaña cuenta con el apoyo económico de firmas de los sectores de alimentos, construcción, electrodomésticos, servicios financieros, transporte, salud y bienes de consumo, entre otras.

Alpura, Banorte, Bimbo, Cemex, Chedraui, Clip, Cloralex, Coppel, Atún Dolores, Domum Corvo, Farmacias del Ahorro, Grupo Modelo, Helvex, Knorr, Lala, Lamosa, Liverpool, Mabe, MasterCard, Mercado Libre, Mobility ADO, Oxxo, Plata, Regio, Sabritas, SeguriTech, Suerox, Ternium, Tuny y Viva.

En el evento, realizado en el Poli fórum Siqueiros, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, dijo que se trata de una campaña de comunicación organizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con todo el apoyo del gobierno federal.

Lee también EU examinará "a fondo" solicitudes de visa de aficionados para el Mundial 2026; entrar será "más difícil" para unos países, dice Trump

Comentó que las empresas que ya cuentan con la certificación de lo Hecho en México son 2 mil 57 empresas de todo el país, de un total de 5 millones de unidades económicas, lo que muestra que se cuida mucho la entrega del distintivo” porque llevar el nombre de México no es cualquier cosa”.

Explicó que esta primera etapa de la campaña se desarrollará en los próximos tres meses y después seguirá la otra etapa, “ya con miras a preparar el Mundial de Fútbol.

Agregó que la idea de tener otra campaña rumbo al 2026, durante el evento deportivo, se les mostrará a las millones de personas qué se hace en el país, qué significa México.

Lee también Sheinbaum: FIFA determina permisos a televisoras para la transmisión de partidos; próxima semana presentará avances de organización

“En esta etapa es posicionar el Hecho en México como lo que está Mejor Hecho...Estamos muy agradecidos con todas las empresas que están participando a favor de nuestro país”, añadió Ebrard.

En el evento, el presidente del Consejo de la Comunicación, Armando Paredes, dijo que en esta campaña se mostrará el “enorme compromiso de hacer las cosas bien” y se enseñará que México tiene talento para competir en el mercado e invitó a más empresas a sumarse a la campaña y a los mexicanos a comprar productos nacionales.

Por otra parte, la directora de Mercadotecnia de Grupo Mar, Fernanda Suárez, dijo que al apoyar a empresas mexicanas se apoya a las familias y añadió que la unidad hace más fuerte al país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf