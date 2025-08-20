La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la FIFA es la que otorga los permisos a las televisoras para la transmisión de los partidos de la Copa 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

En su conferencia mañanera de este miércoles 20 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que la próxima semana se presentarán avances de la organización en México de la Copa FIFA 2026, que encabeza la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Eso lo determina la FIFA, es un evento deportivo, un espectáculo deportivo que organiza la FIFA y ellos tienen estas determinaciones (...) Nosotros no determinamos, el gobierno de México a quién se le da la concesión para ver los partidos, es algo que está determinado centralmente por la FIFA en cualquier país del mundo, no es algo de México”, apuntó.

Reiteró que su gobierno busca que en todo el país se puedan ver los partidos.

apr