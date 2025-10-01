La Secretaría de Economía (SE) realizó la primera reunión con 30 sectores productivos rumbo a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el 2026.

Lo anterior, luego de que la dependencia indicó que se cambiaría el mecanismo de consultas con la iniciativa privada, al decidir no hacerlo a través del llamado Cuarto de Junto como regularmente se hacía.

En un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Secretaría de Economía aseguraron que “se escuchará a todos los sectores para llegar bien preparados como país para la revisión del T-MEC”.

La dependencia precisó que las consultas se realizarán durante octubre con el objetivo de contar con un amplio y correcto diagnóstico sobre la "visión y prioridades de sectores productivos”, para lo cual habrá foros de consulta en toda la República Mexicana para conocer la visión y las prioridades de los gobiernos de las 32 entidades federativas.

Lee también Gobiernos neoliberales descuidaron a los más desprotegidos, dice secretario de Hacienda ante el Senado

En la reunión participaron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el presidente del CCE, Francisco Cervantes, quienes, acordaron “trabajar de manera conjunta para que las consultas sean amplias, representativas y sirvan para estar mejor preparados como país frente al reto que supondrá la revisión del T-MEC”.

“Los sectores que serán consultados para la revisión en octubre son los de: vehículos pesados; logística, lácteos; químico; servicios profesionales; bebidas y alimentos procesados; minería; muebles y papel; plásticos y juguetes; servicios financieros; TICs; agroindustria; acero y aluminio; vehículos ligeros; energía y petroquímica; metálico y metalmecánica; economía circular; aeroespacial; calzado, textil y vestido; cemento, vidrio y cerámica; manufacturas eléctricas; agrícola; cadenas productivas; industrias creativas; electrónica; turismo; construcción; farmacéutica y autopartes”, aseguró la dependencia.

#Comunicado 🗞️



La Secretaría de Economía, con el respaldo del @cceoficialmx, inicia consultas a 30 sectores productivos de cara a la próxima revisión del #TMEC



🔗 https://t.co/p7Gb08sLa8 pic.twitter.com/20qqkmssOy — Economía México (@SE_mx) October 1, 2025

Lo anterior se da, luego del diferendo que hubo sobre cómo iba a ser la participación del sector privado, quién en noviembre pasado afirmó que tenía listos a los representantes de los 34 comités, uno por cada capítulo del T-MEC, quienes estarían a cargo de establecer contacto con el gobierno federal durante el diálogo que mantendría México con la Casa Blanca para revisar el acuerdo comercial.

Lee también Ventas de GM y Ford aumentaron 8% en EU durante tercer trimestre por demanda de autos eléctricos e híbridos

Sin embargo, Marcelo Ebrard, explicó que se buscaría un mecanismo más amplio, más allá de un “cuarto de junto”.

"Este sistema de consultas es inédito, porque el gobierno consultará y tomará en cuenta las visiones y prioridades tanto de la Iniciativa Privada, sector obrero y entidades de la República de cara a conversaciones sobre comercio exterior", matizó en su momento el titular de SE.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, en reunión con el CCE, . Foto: Especial/Archivo

En respuesta, Cervantes dijo que se trataba de un mal entendido y que hablarían sobre el mecanismo de diálogo entre el gobierno y sector privado.

Por ello, en el comunicado se dijo que se “acordó que la Secretaría de Economía estará acompañada y respaldada por el CCE, a través de un mecanismo fortalecido, con una representación plural y equilibrada de los sectores productivos del país, que permita una coordinación ordenada y eficaz”.

Durante la reunión con los 30 sectores el líder del CCE dijo que “para el sector privado mexicano, la revisión del T-MEC representa una oportunidad para consolidar la competitividad de nuestro país y fortalecer la integración de nuestras cadenas productivas en América del Norte. Desde el CCE acompañaremos a la Secretaría de Economía con una participación responsable y propositiva, asegurando que la voz de la iniciativa privada se traduzca en soluciones concretas que impulsen inversión, empleo y prosperidad compartida para México".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm