Reynosa, Tamaulipas.- El Consejo Coordinador Empresarial celebró las acciones que el Gobierno Federal está implementando para incautar huachicol y que aunque la inseguridad no ha frenado la inversión en México, aún queda trabajo para recuperar el país seguro y en paz que todos requieren.

Así lo expresó José Medina Mora, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial en México, durante su visita a Reynosa para participar en el Encuentro de Negocios 2025.

Aseguró que los organismos empresariales como Coparmex, CANACO, Concamin, Consejo Nacional Agropecuario, el Mexicano de Negocios, Asociación de Bancos y de Seguros o empresa formales, no participan en ese tipo de mercado.

Lee también Personal del IMSS-Bienestar de Culiacán exige seguridad tras nuevo intento de ataque a paciente

"Es algo que se debe combatir y celebramos que el Gobierno este tomando medidas para incautar lo porque ha habido una perdida muy grande para el país y es necesario erradicarlo".

Hizo un llamado a las empresas a no consumir huachicol a pesar de la ventaja que pudiera tener en precio ya que es la manera de cerrarle el paso a esta práctica para lograr un México libre de corrupción.

Comentó además que la estrategia de seguridad que está siguiendo el Gobierno Federal está rindiendo resultados.

Lee también Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos toman caseta de cobro de la Autopista del Sol

"Se ha visto en los más de mil cien narcolaboratorios dónde se han incautado armas y droga, falta mucho por hacer, pero vemos con gusto que se va avanzando, hay colaboración entre los organismos empresariales y la Secretaría de Seguridad Pública".

Dijo que han estudiado el potencial de inversión en Reynosa y encontraron cinco razones por las cuales es atractiva.

"La primera es que tiene talento, que tiene comunicaciones, infraestructura, cultura y que está cerca del mercado más grande a nivel mundial por lo que hace atractivo invertir en Reynosa".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr